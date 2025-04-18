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"Я закоханий": Суханов відверто заговорив про особисте життя

П'ятниця 18 квітня 2025 10:55
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"Я закоханий": Суханов відверто заговорив про особисте життя Олексій Суханов (фото: facebook.com/mrsuhanov)
Автор: Катерина Собкова

Український телеведучий Олексій Суханов поділився своїми думками з приводу кохання, стосунків та інтимного життя. Він розповів, чому вважає за краще не афішувати особисте під час війни в Україні.

Про це пише РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на його інтерв'ю YouTube-проєкту ТСН "Наодинці".

Чому Суханов не афішує особисте життя

"Щастя любить тишу. Перед ким мені хизуватися? Я можу хизуватися тим, що я з кимось зустрівся, поговорив і оприлюднив це інтерв'ю на YouTube-каналі. Ось це справді я зробив для того, щоб люди подивилися, і якоюсь мірою я таким чином теж хизуюся. Ну своїм професійним. А чого мені хвалитися тим, що в мене є щастя?" - риторично запитав ведучий.

Він підкреслив, що практично не говорить про це, оскільки в багатьох людей загинули рідні та близькі.

Водночас на запитання журналістки, чи закоханий Суханов зараз, він відповів неоднозначно.

"Зараз я закоханий. Я завжди закоханий. Тому що особливо зараз не можна жити без любові. У тому числі без любові до кожної миті. Ось сьогодні прокинувся і побачив у вікно блакитне небо, як на нашому прапорі", - зазначив Олексій.
&quot;Я закоханий&quot;: Суханов відверто заговорив про особисте життя
Олексій Суханов (фото: facebook.com/mrsuhanov)

Що Суханов розповів про інтимні стосунки

Телеведучий також розповів про те, що він категорично не сприймає в сексуальних стосунках.

"Я належу до тієї категорії людей, які полюблять у ліжку тільки вдвох", - підкреслив він.

"У мене ніколи не було в ліжку потворних людей. У сексі були тільки красиві люди. Але я прихильник того, коли в ліжку тільки двоє. Людина не визначається тим, з ким вона живе: якої думки, орієнтації, віку, статусу, національності. Людина визначається своїми рисами", - наголосив він.

Нагадаємо, Олексій Суханов народився та виріс у РФ.

2012 року став ведучим ток-шоу "Говорити Україна", а сьогодні веде програму "Говорити вся країна" та власний YouTube-проєкт. У лютому 2014-го підтримав Революцію Гідності, а згодом назавжди залишив РФ. 2019 році він отримав українське громадянство.

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