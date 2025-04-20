"Ты за все заплатишь, Ханумак". Шаманская публично пригрозила экс-мужу

Алина Шаманская и Руслан Ханумак официально оформили развод еще в марте 2024 года. Несмотря на это, их продолжает связывать общий сын Артур, которому сейчас семь лет.

Ради ребенка телеведущая пыталась сохранить доброжелательные отношения с бывшим мужем, однако, похоже, эти усилия не дали результата.

В Instagram-stories Шаманская эмоционально обратилась к актеру, заявив, что больше не собирается молчать.

Более того - она открыто пригрозила Ханумаку, пообещав, что он "за все заплатит". Алина Шаманская сделала жесткое заявление о Руслане Ханумаке (скриншот)

"Больше так жить и молчать я не могу...Или оно меня убьет изнутри, или я начну борьбу! Ты за все заплатишь, Ханумак!", - эмоционально написала блогерша.

Звезда не вдавалась в детали, но, похоже, все связано с отношениями с их общим сыном.

Алина намекнула в своих сторис, что экс-супруг пытается настроить Артура против нее. В частности, недавно, когда Алина отдала сына отцу, мальчик отказался ехать с ней домой.

Она утверждает, что Артур даже убегал от нее и плакал. Телеведущая возмущена и уверена, что Ханумак через манипуляции пытается повлиять на ребенка. Алина Шаманская жесткое заявление о Руслане Ханумаке (скриншот)

"Я не с сыном. Его не вернули домой. Когда я поехала его забирать, то не узнала своего ребенка. Он убегал, плакал и говорил, что не хочет ехать со мной...Чтобы не травмировать его, я села в авто и поехала домой одна...Ощущение - словно мне выстрелили в сердце, но я осталась жива. Мне сложно представить, как можно за сутки зазомбировать ребенка, чтобы он так себя вел... Это уже нечто большее, чем манипуляция... Мне очень страшно за состояние и психику сына", - пожаловалась знаменитость.

Блогерша также поделилась видео с сыном, на котором мальчик говорит: "рад, что ты такая добрая мамочка" и с нежностью обнимает ее.

"Мой сын - это самый нежный в мире мальчик, который любит и обожает свою мамочку. Поэтому, видеть его сегодня совсем другим - это действительно как выстрел в сердце. Это могут понять только мамы", - заявила она. Алина Шаманская жесткое заявление о Руслане Ханумаке (скриншот)

Напомним, летом прошлого года Руслан Ханумак, бывший участник "Квартала 95", выехал за границу во время военного положения, что вызвало большой скандал в публичном пространстве.

Отмечалось, что он поехал к своему сыну, но впоследствии мальчик вернулся в Украину.

Интересно, что после выезда Руслана хейтеры начали критиковать Алину, и ей пришлось объяснять ситуацию с разводом и просить людей не связывать ее с бывшим мужем.