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Портрет покупателя квартир, замершие цены и судьба проектов "Аркады": итоги недели на рынке недвижимости

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Понедельник 10 января 2022 09:36
Портрет покупателя квартир, замершие цены и судьба проектов "Аркады": итоги недели на рынке недвижимости Фото: в первую очередь будут достроены и введены в эксплуатацию дома с максимальной степенью готовности (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Светлана Голландс

Кто в этом году сможет купить себе квартиру в новостройке, стоит ли ожидать обвала цен на жилье, что происходит с загородной недвижимостью, у кого есть законная возможность не платить 1% от сделки в ПФУ и возобновят ли строительство на площадках "Аркады"? – публикуем рейтинг наиболее ярких событий недели по материалам РБК-Украина Realty.

Кто позволит себе квартиры в новостройках: потрет покупателя-2022

В наступившем году среди реальных покупателей недвижимости наиболее активными будут представители ІТ-индустрии (40%), руководители в сфере ритейла и логистики (30%), дизайнеры, креативные директоры, маркетологи (20%), экспаты. Средний возраст будущих новоселов – от 25 до 45 лет, прогнозируют эксперты.

При этом, 55% покупателей рассчитывают на собственные накопления или размен: продажу старого жилья и покупку нового с доплатой в 30-40%. Еще 35% инвесторов планируют воспользоваться программами рассрочки от девелоперов. 10% – готовы оформить сделку с помощью ипотечных программ.

Не смотреть наверх: цены на киевскую первичку замерли

Предновогодняя суета окончательно охладила рынок новостроек в столице. Еще осенью прошлого года цены демонстрировали активный рост. За период с января по декабрь, первичка в Киеве показала рост цен в 31,6% в долларовом эквиваленте (с 980 до 1290 долларов за кв.м). Однако в декабре темпы снизились – в том числе, за счет акций и программ лояльности, а к началу января цифры окончательно "замерзли".Портрет покупателя квартир, замершие цены и судьба проектов &quot;Аркады&quot;: итоги недели на рынке недвижимостиФото: РБК-Украина

Как отмечают аналитики, объективных причин для роста цен на квартиры в новостройках достаточно: подорожание энергоносителей, стройматериалов, строительно-монтажных работ, логистики. Как скоро этот рост возобновится, зависит от ситуации на рынке: активности покупателей и новых программ лояльности как со стороны государства, так и со стороны самих застройщиков.

Загородная недвижимость киевщины: рекордный рост в 2021-м

Минувший год оказался небывало "урожайным" для рынка коттеджей, таунхаусов и дуплексов на Киевщине: он вырос на треть. На сегодняшний день в Киевской области насчитывается 1020 коттеджных городков – это на 276 проектов больше, чем в январе прошлого года.Портрет покупателя квартир, замершие цены и судьба проектов &quot;Аркады&quot;: итоги недели на рынке недвижимостиФото: facebook.com/nedvizhimostukraine

В основном речь идет о компактных городках, которые возводят застройщики-физлица в формате индивидуального строительства на участках от 5 до 30 соток.

Покупателю при этом предлагается выбор из ассортимента загородных форматов недвижимости: таунхаусы, коттеджи, дуплексы или участки под частную застройку.

За прошедший год количество дуплексов выросло на 61,5%; таунхаусов – на 45%; коттеджей – на 29,5%.

Легкая сделка: кто не платит 1% в ПФУ

Пенсионный сбор по ставке 1% от стоимости недвижимости можно платить не всем. Освобождаются от налога покупатели своего первого жилья, инвесторы в строительство жилья, например, при участии в фонде финансирования строительства или покупке целевых облигаций. Однако об этом праве мало кто знает и пользуется на практике.

Если пенсионный сбор все же был безосновательно уплачен, его можно вернуть, но только в судебном порядке.

Объекты "Аркады": новый застройщик выводит технику на площадки

На 39 объектов банка-банкрота "Аркада" может вернуться жизнь: девелопер Stolitsa Group заявил о возобновлении работ на площадках в ЖК "Эврика", "Патриотика" и "Патриотика на озерах", которая уже получила новые концепцию и название.Портрет покупателя квартир, замершие цены и судьба проектов &quot;Аркады&quot;: итоги недели на рынке недвижимостиФото: Аркада

Этому послужило решение Верховного суда, который подтвердил продление срока договоров аренды участков площадью 90,6 га и 21,3 га на территории жилого массива Осокорки-Центральные до 2035 года, что было одним из условий меморандума между застройщиком и городскими властями.

Таким образом новый застройщик, который временно приостановил выполнение работ, заявил, что проекты будут разморожены и в первую очередь будут достроены и введены в эксплуатацию дома с максимальной степенью готовности – 5 домов.

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