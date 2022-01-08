Остановленные стройки "Аркады": новый застройщик сообщил о возобновлении работ на площадках

Девелопер Stolitsa Group заявил о возобновлении работ на площадках, ранее принадлежавших банку "Аркада". Речь идет о достройке и передаче инвесторам квартир в ЖК "Эврика", "Патриотика" и "Патриотика на озерах", которая получила новую концепцию и название.

Об этом сообщает РБК-Украина Realty со ссылкой на заявление на сайте компании Stolitsa Group.

Достройка объектов взамен на аренду земли: решение суда

"В соответствии с действующим законодательством и меморандумом, с 22 декабря 2021 года начаты строительные работы на первом земельном участке в ЖК "Патриотика на озерах" (новое название – ЖК Н2О)", – говорится в сообщении.

Этому послужило решение Верховного суда, который оставил в силе постановления предыдущих инстанций о продлении срока договоров аренды участков площадью 90,6 га и 21,3 га на территории жилого массива "Осокорки-Центральные" до 2035 года.

"На сегодняшний день уже имеются окончательные решения кассационной инстанции относительно 112 га из 176 га, на которых, согласно условиям меморандума, должно осуществляться строительство ЖК "Патриотика на озерах" (ЖК Н2О). В настоящее время ожидаем аналогичных решений еще по трем земельным участкам», – отметили в компании.

Почему была приостановлена реализация меморандума

Как мы уже писали ранее, согласно меморандуму, подписанному весной прошлого года, девелопер взял на себя обязательство достроить объекты "Аркады" при условии, что ему дадут землю под строительство на территории ранее планировавшего ЖК "Патриотика на озерах". Часть средств от продажи нового жилья и должна, как планируется, пойти на достройку площадок "Аркады".

"Ввиду нехватки около 3 млрд 517 млн грн для осуществления достройки объектов "Аркады", строительство жилого комплекса "Патриотика на озерах" на участках общей площадью 176 га на территории жилого массива "Осокорки-Центральные" и реализация 10% площадей застройки является единственным, гарантированным государством, источником финансирования завершения всех 39 домов в соответствии с утвержденными графиками", – разъяснили в пресс-службе девелопера.

Однако выделение земли в прошлом году застопорилось, Киевсовет блокировал решение вопроса, начались суды. В результате Stolitsa Group приостановила выполнение меморандума и заморозила работы на площадках. Теперь же обещает возобновить стройки согласно графику, который утвердили вместе с инвесторами. Первыми планируют достроить почти готовые объекты.

План ЖК "Эврика" (ЛУН)

"Для выполнения условий меморандума, были разработаны и подписаны графики достройки, которые предполагают, в первую очередь, доведение до 100% и введение в эксплуатацию объектов высокой степени готовности (5 домов), а также проведение работ в домах, требующих неотложных работ по итогам обследования НИИСК (институт строительных конструкций) и предоставленных рекомендаций".

Как заверили у девелопера, "для выполнения указанных строительных работ имеется в наличии полный пакет необходимых документов, в том числе действующее разрешение".

Позиция инвесторов

В то же время сами инвесторы настроены критически.

"Несмотря на подписанный меморандум, полномасштабное строительство на ж/м "Осокорки Центральные" не началось, – констатирует на Facebook-странице сообщества «Долгострои ЖК «Патриотика», Банк «Аркада» один из пострадавших инвесторов Павел Клименко.

Самыми большими врагами достройки объектов инвестор назвал коррупированность, жадность и равнодушие к судьбам людей со стороны чиновников. Он напомнил, что пресс-релизы на сайтах и заседание дирекций – это еще не строительство. И призвал не прекращать борьбу и акции протеста.

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