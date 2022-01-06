Дома, коттеджи и таунхаусы: загородный рынок Киевской области показал рекордный рост

На сегодняшний день в Киевской области насчитывается 1020 коттеджных городков – это на 276 проектов больше, чем в январе прошлого года.

Об этом сообщает РБК-Украина Realty со ссылкой на портал zagorodna.com.

В большинстве своем это компактные городки из нескольких домов, которые возводят застройщики-физлица в формате индивидуального строительства на небольших участках земли площадью от 5 до 30 соток.

Форматы загородной недвижимости

Покупателю при этом предлагается выбор из ассортимента загородных форматов недвижимости: таунхаусы, коттеджи, дуплексы или участки под частную застройку.

По данным ресурса, за прошедший год выросло количество:

дуплексов – на 61,5%;

таунхаусов – на 45%;

коттеджей – на 29,5%.

По словам директора консалтинговой компании "РеалЭкспо" и портала zagorodna Виктора Коваленко, темпы выхода на рынок новых проектов ускорились в разы.

"Если в 2020 году на рынок в течение месяца выходило по 8 новых проектов, то в 2021-м – по 23 проекта",– сообщил эксперт.

География популярных направлений

Наиболее активно осваиваются следующие направления в столичном регионе:

Киево-Святошинское направление (рост на 47%): с 286 до 421 коттеджных городков за год;

Бучанский район (рост на 93%): с 33-х до 64 коттеджных городков за год;

Ирпенское направление (рост на 61%): с 54 до 87 коттеджных городков за год;

Бориспольский район (рост на 33%): с 57 до 76 коттеджных городков за год.

Ранее мы уже сообщали, что в 2021 году на Киевщине спрос на различные форматы загородного жилья и земельные участки вырос, в зависимости от направления, от 30% до 50%. Как результат, стоимость квадратного метра также поднялась до 40%, в зависимости от расположения, инфраструктуры, состояния и других факторов.