Дома, коттеджи и таунхаусы: загородный рынок Киевской области показал рекордный рост
На сегодняшний день в Киевской области насчитывается 1020 коттеджных городков – это на 276 проектов больше, чем в январе прошлого года.
Об этом сообщает РБК-Украина Realty со ссылкой на портал zagorodna.com.
В большинстве своем это компактные городки из нескольких домов, которые возводят застройщики-физлица в формате индивидуального строительства на небольших участках земли площадью от 5 до 30 соток.
Форматы загородной недвижимости
Покупателю при этом предлагается выбор из ассортимента загородных форматов недвижимости: таунхаусы, коттеджи, дуплексы или участки под частную застройку.
По данным ресурса, за прошедший год выросло количество:
- дуплексов – на 61,5%;
- таунхаусов – на 45%;
- коттеджей – на 29,5%.
По словам директора консалтинговой компании "РеалЭкспо" и портала zagorodna Виктора Коваленко, темпы выхода на рынок новых проектов ускорились в разы.
"Если в 2020 году на рынок в течение месяца выходило по 8 новых проектов, то в 2021-м – по 23 проекта",– сообщил эксперт.
География популярных направлений
Наиболее активно осваиваются следующие направления в столичном регионе:
- Киево-Святошинское направление (рост на 47%): с 286 до 421 коттеджных городков за год;
- Бучанский район (рост на 93%): с 33-х до 64 коттеджных городков за год;
- Ирпенское направление (рост на 61%): с 54 до 87 коттеджных городков за год;
- Бориспольский район (рост на 33%): с 57 до 76 коттеджных городков за год.
Ранее мы уже сообщали, что в 2021 году на Киевщине спрос на различные форматы загородного жилья и земельные участки вырос, в зависимости от направления, от 30% до 50%. Как результат, стоимость квадратного метра также поднялась до 40%, в зависимости от расположения, инфраструктуры, состояния и других факторов.