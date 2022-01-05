Взнос в ПФУ при покупке недвижимости можно платить не всем: кому и когда позволено не платить
Взнос в размере 1% от стоимости недвижимости входит в стандартный перечень налогов при покупке жилья. Но действующее законодательство предусматривает ряд исключений, позволяя не платить взнос, например, при первой покупке жилья или при инвестировании в строительство. Также есть возможность вернуть деньги, даже если они уже были оплачены.
Подробнее о том, кто и на каких основаниях может избежать 1%-го взыскания, сообщает РБК-Украина Realty со ссылкой на finance.ua.
Право не платить 1% в ПФУ
Лица, осуществляющие покупку жилья впервые, имеют право не платить 1% от его стоимости в Пенсионный фонд.
Но этим правом пользуются преимущественно знающие покупатели. Из-за отсутствия осведомленности многие люди не пользуются своим правом.
Правительственное решение об освобождении некоторых граждан от уплаты в Пенсионный фонд 1% стоимости покупаемого жилья или другой недвижимости было зафиксировано соответствующим Постановлением КМУ.
Освобождаются от пенсионного сбора:
- юридические лица, покупающие недвижимое имущество за бюджетные средства;
- организации иностранных государств, обладающих международным иммунитетом;
- граждане, находившиеся в очереди на получение жилья;
- граждане, покупающие жилье впервые.
Что считается правом собственности
Чтобы четко понимать, действительно ли ваша покупка осуществляется впервые, в постановлении указано, что определение "лицо не имеет и не приобретало права собственности на жилье" предусматривает отсутствие следующих операций с недвижимостью:
- покупка;
- приватизация;
- наследование;
- получение в дар;
- покупка в форме доли в общем имуществе супругов.
Пенсионный сбор также не уплачивается при инвестировании в строительство жилья, например, при участии в фонде финансирования строительства или покупке целевых облигаций.
Возврат уплаченного сбора
Если пенсионный сбор уплачен безосновательно, вернуть его можно только в судебном порядке. Для этого нужно обратиться в территориальное управление Пенсионного фонда, подав следующие документы:
- заявление произвольной формы с описанием сделки;
- договор купли-продажи;
- копию квитанции об уплате пенсионного сбора;
- справку из Государственного реестра прав на недвижимое имущество (подтверждение, что приобретенное жилье является первым недвижимым имуществом).
- Юридические лица в заявлении указывают название компании и код ЕГРПОУ, физические лица — ПИП и ИНН (регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика).
Ранее мы рассказывали о TOП-8 законодательных изменений на рынке недвижимости 2021 года.