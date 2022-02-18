Бизнес на инвестициях: что предлагает рынок недвижимости в 2022 году

Инвестиции в жилую недвижимость, как один из самых популярных инструментов получения прибыли, приобретают различные формы: вложения в квадратные метры на этапе строительства, инвестиции в профессиональные фонды (акции), в системный бизнес или ценные бумаги (REIT). Каждый из этих механизмов имеет свои особенности и пороговую сумму, с которой можно начинать инвестирование.

Об особенностях новых инвестиционных инструментов и стратегий, набирающих популярность на рынке недвижимости — в авторской колонке для РБК-Украина REALTY рассказывает Александр Насиковский, основатель и управляющий партнер группы компаний DIM.

Как сделать выбор

Инвестиции в жилые метры вызывают все меньше вопросов как инструмент.

Выбираешь стратегию — перепродажа или аренда, затем избирательно подходишь к поиску объекта. Оцениваешь локацию, концепцию, инфраструктуру комплекса, пространственное зонирование, ландшафт и архитектурную айдентику.

Не оставляешь без внимания также опыт, экспертизу и качество строительства. В идеале — проводишь полный юридический аудит. А затем делаешь ставку на тот или иной планировочный вариант в зависимости от цели.

Все достаточно просто, чтобы число желающих заработать на растущей стоимости квадрата росло из года в год. Это накладывает и свои обременения: в некоторых комплексах инвесторам становится так тесно, что изначальная концепция качественной среды для жизни трещит по швам, а о создании комьюнити единомышленников и речи не идет.

Такой ЖК еще на этапе строительства и ввода в эксплуатацию превращается в проходной двор: продал, купил и так по кругу. Инвесторы демпингуют, начинается суматоха, комплекс теряет в цене и во внимании. Фото: LUN.ua

Чтобы такого не случилось, девелопер с устойчивой финансовой моделью и трезвой головой очень тщательно подходит к вопросу сбалансированного соотношения процента инвесторов и конечных покупателей в общей структуре.

К тому же, в ликвидном комплексе, помимо квадратных метров жилья, есть и другие способы заработать на недвижимости, которые сохраняют все преимущества актива и открывают новые возможности для частного капитала.

Инвестиции в фонды недвижимости

Эта популярная на Западе стратегия пока еще не нашла отклика среди массового инвестора, однако профессионалы рынка знают о неоспоримых преимуществах инвестиций в готовый и профессионально управляемый портфель.

Очень важно грамотно выбрать стратегию поведения: консервативную, умеренную или агрессивную, а также понимать, с кем вы имеете дело.

Профессиональные фонды по всему миру, как правило, предлагают несколько стратегий:

умеренная стратегия — вложения в недвижимость с целью последующей перепродажи;

консервативная стратегия — инвестиции непосредственно в объекты недвижимости с последующей сдачей в аренду;

агрессивная стратегия — вложения в акции компаний из сферы недвижимости, где важно учитывать и экономическую, и рыночную конъюнктуру, и микроклимат в конкретном бизнесе.

Принимая во внимание менталитет нашего рынка и потенциальные возможности для инвестора, мы в компании запустили продукт, который предполагает как раз умеренную стратегию инвестирования.

Имея на руках накопления от 5 до 25 тысяч доларов, человек может выбрать инвестиционный лот и получить до 12% годовых в валюте с ежемесячной капитализацией прибыли и обязательным страхованием строительных рисков.

По сути, это вложения в коммерческие площади в составе ЖК, которые сейчас активно растут в цене и привлекают потенциального инвестора. По завершению срока договора всегда остается выбор: выйти из инвестиций, получив свой доход, или же конвертировать деньги в недвижимость по рыночной цене.

Инвестирование в развитие среды

Если вы располагаете суммой в несколько десятков или сотен тысяч долларов и полны амбиций построить системный бизнес с человеческим лицом и ставкой на социальную составляющую, есть смысл объединить свои усилия с девелопером.

Гибкие офисы, социальные центры и wellness-центры для жителей комплекса, лайфворкинги, комьюнити-хабы с площадкой для проведения мероприятий, лекций, мастер-классов для обмена опытом и общения — за всем этим будущее на рынке жилых проектов. Фото: freepik.com

В том случае, когда вы готовы строить социальный акселератор и имеете четкое представление, как социальные связи и человеческий капитал сделать центром своего бизнеса, возврат инвестиций и высокая доходность не заставит себя ждать.

Системные девелоперы, сужу из личного опыта, весьма заинтересованы в надежных партнерах в подобных проектах, так как в сухом остатке это win-win история для обеих сторон.

Инвестирование через структурные продукты

Вариант, который требует предельного внимания и готовности углубиться в нюансы рынка.

Это всевозможные варианты инвестиций в ценные бумаги компаний в сфере недвижимости, фонды ETF зарубежных рынков и индексы недвижимости вроде NAREIT — созданный на основе акций 20 крупнейших компаний американского рынка недвижимости.

Обычно инвестиции в бумаги REIT (Real Estate Investment Trust) приносят от 2 до 5% годовых. При этом важно, чтобы капитализация самого фонда была не менее 20-30 млрд доларов, иначе едва ли результат на выходе вам понравится.

Для покупки структурных продуктов вам точно понадобится брокерский счет и понимание азов фондового рынка.

Ранее наши авторы рассказывали как реагируют покупатели жилья на угрозу войны.

Также мы рассказывали какие есть альтернативы пассивного дохода.