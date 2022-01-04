Еще не падение, но уже не рост: цены на квартиры в новостройках остановились
Цены на квартиры в новостройках Киева практически остановились. В декабре 2021 года средняя стоимость квадратного метра на первичном рынке столицы выросла менее чем на 1% – с 34700 до 35000 грн.
Об этом сообщает РБК-Украина Realty со ссылкой на данные портала ЛУН Місто.
Цена за квадрат в новостройке – почти без изменений
Для сравнения, за ноябрь стоимость метра выросла на 1700 грн. А за весь 2021 год – на 7000 гривен: с 28000 до 35000 грн. за кв.м.
Согласно графику, минимальная цена квадрата в новостройках в декабре возросла – на 3% (900 грн): с 22000 до 22900 грн за кв.м.
Цены по районам Киева
Самым дорогим районом столицы традиционно остается Печерский с ценой квадрата 69100 грн (рост за месяц на 1800 грн).
На втором месте Подольский – 48800 грн за кв.м. (рост на 10200 за месяц).
На третьем Шевченковский – 44500 грн. за кв.м. (снижение на 500 грн).
Самым дешевым районом, также традиционно, остается Деснянский – 23 900 грн за кв. м квартиры эконом-класса (рост на 1500 грн).Цены по районам пригорода
Цены на квартиры в населенных пунктах вокруг столицы выросли на 300 грн – с 20900 до 21200 в среднем за квадрат.
Самыми дорогими среди пригородов остаются:
- Вишневое – 24500 грн/кв.м;
- Петропавловская Борщаговка – 23900 грн/кв.м;
- Вышгород – 23500 грн/кв.м.
Самые бюджетные квартиры можно приобрести в Броварах – 19000 грн/кв.м и в Борисполе 19600 грн/кв.м.Ранее мы рассказывали, чем жил рынок недвижимости Украины в 2021 году.