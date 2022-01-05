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Кто сможет купить квартиру в новостройке в 2022: портрет покупателя по возрасту, доходу и профессии

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Среда 05 января 2022 11:16
Кто сможет купить квартиру в новостройке в 2022: портрет покупателя по возрасту, доходу и профессии Фото: 55% покупателей жилья на первичном рынке будут покупать квартиры за собственные накопления (Freepik.com)
Автор: Леся Панченко

В 2022 году, по прогнозам экспертов, темпы продаж квартир на первичном рынке замедлятся. Но потребность в новом жилье меньше не станет. Среди реальных покупателей наиболее активными будут те, кто имеет собственные накопления или жилье для продажи, представители ІТ-индустрии и руководители в сфере ритейла, а также люди в возрасте от 25 до 45 лет.

Детальнее о портрете покупателя на рынке новостроек рассказывает РБК-Украина Realty со ссылкой на аналитику группы компаний Concept Group.

Возраст и доходы покупателей-2022

В 2022 году более 55% покупателей жилья на первичном рынке будут покупать квартиры за собственные накопления или с помощью продажи старого жилья и покупки нового с доплатой. При этом доплата не будет превышать 30-40% от стоимости нового жилья.

35% инвесторов планируют воспользоваться программами рассрочки от девелоперов. 10% покупателей готовы купить квартиру с помощью ипотечных программ.

При этом около 60% потенциальных покупателей уже имеют собственное жилье и стремятся улучшить условия. Следовательно, будут искать технологичные, продуманные проекты с высоким бытовым комфортом и природной средой.

"В 2022 году 80-85% покупателей первичного жилья будет относиться к возрастной категории от 25 до 45 лет. Около 10-15% – аудитория в возрасте от 45 до 60 лет", – рассказал Михаил Подвысоцкий, основатель и управляющий партнер Concept Group.

Профессии и образ жизни покупателей

Что касается "портрета покупателя" квартир в новостройках, то в 2022 году его можно определить так:

  • более 40% покупателей будут относиться к IT-индустрии;
  • 30% инвесторов – менеджеры среднего и высшего звена секторов ритейла и логистики;
  • 20% покупателей будут относиться к творческим профессиям: дизайнеры, креативные директора, маркетологи и т.п.;
  • свыше 10% покупателей – экспаты (иностранцы, работающие в Украине и граждане Украины, длительное время работающие за границей), а также люди старшего возраста с устоявшейся жизнью, привычками, предпочтениями.

"Для представителей IT-индустрии свойственно восприятие жизни без надуманных осложнений, но с тщательным, аналитическим изучением особенностей проекта и бренда застройщика. Эта категория покупателей ориентируется на технологическую среду, где есть все, что нужно для жизни и работы. При этом они предпочитают найти тихое, уединенное пространство вблизи большого города. Поскольку из-за пандемии большая часть IT-специалистов работает дома, часто они нуждаются в дополнительной площади для создания домашнего офиса или же ориентируются на наличие коворкинга или офисных помещений рядом с жильем", – подчеркнул Михаил Подвысоцкий.Кто сможет купить квартиру в новостройке в 2022: портрет покупателя по возрасту, доходу и профессииФото: ЛУН

Он обратил внимание, что для менеджеров среднего и высшего руководящих звеньев в крупных компаниях из-за достаточно напряженного рабочего графика – крайне важна уединенная, гармоничная и спокойная жизнь у природы, чтобы иметь источник пополнения энергии и жизненных сил: "Эта категория покупателей будет искать место, которое поможет им избавиться от рабочих стрессов и вдохновиться".

Для представителей "креативного класса" важное значение будет иметь сама концепция, идеология ЖК и дополнительные конкурентные преимущества, например, возможности эффективно работать в формате аутсорса.

Творческие покупатели не разделяют жизнь и работу, ведь работа в основном выражает их образ жизни. Они настроены получать положительные эмоции.

В то же время "люди с реализованным успешным опытом", покупая жилье, будут искать, прежде всего, безопасность, уют, природу, возможность отдохнуть от городского хаоса. А экспатам нужно современное, технологичное и безопасное жилье для всей семьи, чувство защищенности и уюта.

Раньше мы рассказывали, какое жилье чаще всего покупают в рассрочку от застройщика.

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