ЗСУ просунулися на Дніпропетровщині: у ISW назвали звільнені населені пункти (карта)

Українські війська просунулися на 10-12 км углиб у двох окремих наступах у Дніпропетровській області. Загалом з кінця січня 2026 року там було звільнено понад 400 кв. км території.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на звіт Інституту вивчення війни (ISW).

Командир 1-го окремого штурмового полку Дмитро Філатов, який воює в напрямку Гуляйполя, 10 березня заявив, що полк просунувся на 12 кілометрів вглиб російських позицій між Новим Запоріжжям і Добропіллям (обидва на північ від Гуляйполя і на південь від Олександрівки).

Командир українського повітряно-десантного батальйону заявив 10 березня, що батальйон просунувся на 10-11 кілометрів у напрямку Олександрівки.

Водночас речник Сил оборони Півдня Владислав Волошин заявив, що українські сили відновили ініціативу в деяких районах поблизу кордону Запорізької та Дніпропетровської областей.

Він також повідомив, що російські війська не просувалися в напрямку Гуляйполя протягом останніх трьох місяців (з середини грудня 2025 року) і зараз перенесли свою увагу на атаки в напрямку Залізничного (на захід від Гуляйполя), Мирного та Чарівного (обидва на південний захід від Гуляйполя).

Начальник Головного оперативного управління Генерального штабу ЗСУ генерал-майор Олександр Комаренко заявив, що українські війська звільнили понад 400 квадратних кілометрів у напрямку Олександрівки.

ISW оцінює, що з 1 січня українські війська звільнили приблизно 279 квадратних кілометрів у напрямку Олександрівки та Гуляйполя, але консервативна методологія картографування анлітиків недооцінює просування українських військ.

Комаренко також заявив, що українські війська звільнили майже всю Дніпропетровську область, але не захопили три невеликі населені пункти і не очистили два інших - ймовірно, маючи на увазі п'ять населених пунктів, які знаходяться як у Дніпропетровській області, так і в напрямку Олександрівки.

Повітряно-десантні війська України раніше повідомляли, що станом на 2 березня українські сили звільнили дев'ять населених пунктів у напрямку Олександрівки.

ISW оцінює, що українські сили нещодавно звільнили Новогригорівку, Калинівське та Степове (всі на південний схід від Олександрівки).

Геолокаційні кадри, опубліковані 10 березня, показують українську бронетехніку, що діє в центрі Новогригорівки, що свідчить про те, що українські сили нещодавно просунулися в цьому районі і, ймовірно, також звільнили Калинівське та Степове (обидва на північ від Новогригорівки).

Українське джерело заявило, що українські сили звільнили Калинівське та Степове.

ISW також змінює свою попередню оцінку, згідно з якою опубліковані 7 березня відеозаписи з геопозиціонуванням, на яких показано, як українські сили наносять удар по російській позиції на півдні Тернове (на південний схід від Олександрівки), були зроблені після російської операції з проникнення в населений пункт.

ISW тепер оцінює, що кадри від 7 березня, ймовірно, були зроблені до, а не після визволення українськими силами Тернове 6 березня, що вказує на те, що російські сили не утримують позиції в населеному пункті.

Український полк, що діє в напрямку Олександрівки, 10 березня повідомив, що українські сили визволили Тернове.

карта ISW

Таким чином аналітики вважають, що п'ять населених пунктів у напрямку Олександрівки та Дніпропетровської області, де російські війська утримують позиції і про які, ймовірно, говорив Комаренко, - це Новомиколаївка, Запоріжське, Новогеоргіївка, Січневе та Маліївка (усі на південний схід від Олександрівки).

Український військовий спостерігач Олександр Коваленко 10 березня оцінив, що російські війська утримують позиції в Новомиколаївці, Січневому, Маліївці, Терновому, Березовому (на захід від Тернового) та в деяких частинах Вороне (на північ від Тернового).

Однак Коваленко зазначив, що українські війська, ймовірно, вже звільнили та очистили деякі з цих населених пунктів.

Статус трьох додаткових населених пунктів у східній частині Синелицького району Дніпропетровської області (зокрема, за межами Олександрівки), за які нещодавно точилися бої, - Новопідгородне, Новопавлівка та Іванівка - залишається незрозумілим.