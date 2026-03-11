ua en ru
ВСУ продвинулись на Днепропетровщине: в ISW назвали освобожденные населенные пункты (карта)

09:45 11.03.2026 Ср
4 мин
Россияне еще контролируют пять сел в Днепропетровской области
aimg Татьяна Степанова
ВСУ продвинулись на Днепропетровщине: в ISW назвали освобожденные населенные пункты (карта) Фото: ВСУ продвинулись на 10-12 км в Днепропетровской области (Getty Images)

Украинские войска продвинулись на 10-12 км вглубь в двух отдельных наступлениях в Днепропетровской области. Всего с конца января 2026 года там было освобождено более 400 кв. км территории.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет Института изучения войны (ISW).

Командир 1-го отдельного штурмового полка Дмитрий Филатов, который воюет в направлении Гуляйполя, 10 марта заявил, что полк продвинулся на 12 километров вглубь российских позиций между Новым Запорожьем и Добропольем (оба к северу от Гуляйполя и к югу от Александровки).

Командир украинского воздушно-десантного батальона заявил 10 марта, что батальон продвинулся на 10-11 километров в направлении Александровки.

В то же время спикер Сил обороны Юга Владислав Волошин заявил, что украинские силы восстановили инициативу в некоторых районах вблизи границы Запорожской и Днепропетровской областей.

Он также сообщил, что российские войска не продвигались в направлении Гуляйполя в течение последних трех месяцев (с середины декабря 2025 года) и сейчас перенесли свое внимание на атаки в направлении Железнодорожного (к западу от Гуляйполя), Мирного и Чаривного (оба на юго-запад от Гуляйполя).

Начальник Главного оперативного управления Генерального штаба ВСУ генерал-майор Александр Комаренко заявил, что украинские войска освободили более 400 квадратных километров в направлении Александровки.

ISW оценивает, что с 1 января украинские войска освободили примерно 279 квадратных километров в направлении Александровки и Гуляйполя, но консервативная методология картографирования анлитиков недооценивает продвижение украинских войск.

Комаренко также заявил, что украинские войска освободили почти всю Днепропетровскую область, но не захватили три небольших населенных пункта и не очистили два других - вероятно, имея в виду пять населенных пунктов, которые находятся как в Днепропетровской области, так и в направлении Александровки.

Воздушно-десантные войска Украины ранее сообщали, что по состоянию на 2 марта украинские силы освободили девять населенных пунктов в направлении Александровки.

ISW оценивает, что украинские силы недавно освободили Новогригорьевку, Калиновское и Степное (все к юго-востоку от Александровки).

Геолокационные кадры, опубликованные 10 марта, показывают украинскую бронетехнику, действующую в центре Новогригорьевки, что свидетельствует о том, что украинские силы недавно продвинулись в этом районе и, вероятно, также освободили Калиновское и Степное (оба к северу от Новогригорьевки).

Украинский источник заявил, что украинские силы освободили Калиновское и Степное.

ISW также меняет свою предыдущую оценку, согласно которой опубликованные 7 марта видеозаписи с геопозиционированием, на которых показано, как украинские силы наносят удар по российской позиции на юге Тернового (к юго-востоку от Александровки), были сделаны после российской операции по проникновению в населенный пункт.

ISW теперь оценивает, что кадры от 7 марта, вероятно, были сделаны до, а не после освобождения украинскими силами Тернового 6 марта, что указывает на то, что российские силы не удерживают позиции в населенном пункте.

Украинский полк, действующий в направлении Александровки, 10 марта сообщил, что украинские силы освободили Терновое.

ВСУ продвинулись на Днепропетровщине: в ISW назвали освобожденные населенные пункты (карта)

карта ISW

Таким образом аналитики считают, что пять населенных пунктов в направлении Александровки и Днепропетровской области, где российские войска удерживают позиции и о которых, вероятно, говорил Комаренко, - это Новониколаевка, Запорожское, Новогеоргиевка, Январское и Малиевка (все к юго-востоку от Александровки).

Украинский военный наблюдатель Александр Коваленко 10 марта оценил, что российские войска удерживают позиции в Новониколаевке, Сичневом, Малиевке, Терновом, Березовом (к западу от Тернового) и в некоторых частях Вороне (к северу от Тернового).

Однако Коваленко отметил, что украинские войска, вероятно, уже освободили и очистили некоторые из этих населенных пунктов.

Статус трех дополнительных населенных пунктов в восточной части Синелицкого района Днепропетровской области (в частности, за пределами Александровки), за которые недавно шли бои, - Новоподгородное, Новопавловка и Ивановка - остается непонятным.

Успехи ВСУ на фронте

Напомним, начальник Главного оперативного управления Генерального штаба генерал-майор Александр Комаренко сообщил, что украинские военные проводят спланированную наступательную операцию на Александровском направлении.

В рамках этих действий уже удалось освободить почти всю территорию Днепропетровской области.

Ранее о контрнаступлении ВСУ на стыке Днепропетровской и Запорожской областей заявляли российские "военкоры", распространяя панические сообщения в своих пабликах. В Силах обороны Юга впоследствии разъяснили реальную ситуацию на фронте.

Также недавно стало известно, что Десантно-штурмовые войска ВСУ проводят активную операцию на Александровском направлении. Ее основная цель - сорвать планы России по продвижению в Днепропетровской и Запорожской областях.

Ключевые успехи этой операции впоследствии раскрыл главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.

