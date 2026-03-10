ua en ru
Головна » Новини » Війна в Україні

Контратаки ЗСУ на півдні можуть зірвати наступ РФ навесні та влітку, - ISW

09:02 10.03.2026 Вт
2 хв
Сили оборони змінюють ситуацію на фронті
aimg Ірина Глухова
Контратаки ЗСУ на півдні можуть зірвати наступ РФ навесні та влітку, - ISW Фото: контратаки ЗСУ на півдні можуть зірвати наступ РФ навесні та влітку (Getty Images)

Успішні контратаки українських військ на південному фронті здатні зірвати план наступу Росії на весну-літо 2026 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт Інституту вивчення війни (ISW).

Читайте також: ДШВ проводять контрнаступ на півдні України: зривають просування РФ

Згідно з аналітикою, Сили оборони України активізували контратаки не лише на напрямках Олександрівки та Гуляйполя, а й у західній частині Запорізької області.

"Ці контратаки створюють тактичні, оперативні та стратегічні наслідки, які можуть зірвати план наступальної кампанії Росії на весну-літо 2026 року", - йдеться у статті.

В ISW зазначають, що російське командування, ймовірно, розраховувало на поступове просування своїх військ у районі Гуляйполя. За цим задумом, наступ мав доповнити атаки поблизу Оріхова, що дало б змогу російським силам просуватися до міста одночасно зі сходу та заходу.

У перспективі це могло відкрити шлях для подальшого просування російських військ у напрямку Запоріжжя.

Однак через активні дії українських сил ситуація на півдні для російських військ ускладнилася.

Як зазначають аналітики, на початку березня армія РФ стикається з набагато складнішою бойовою обстановкою, ніж на початку 2026 року.

Крім того, українські контратаки на напрямках Олександрівки, Гуляйполя та в інших районах Запорізької області мають стратегічний ефект і на інших ділянках фронту.

У звіті наголошується, що ці дії демонструють обмеженість ресурсів і структури російських сил в Україні.

Контратаки ЗСУ на півдні можуть зірвати наступ РФ навесні та влітку, - ISW

Деокупація територій України

Нагадаємо, вчора головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив, що Сили оборони України намагаються перехопити оперативну ініціативу і змусити росіян грати за їхніми правилами.

Також, за його словами, українські військові за один місяць відновили контроль над більшою площею території, ніж захопила армія РФ за той самий період. Це вперше з часів Курської операції 2024 року.

Крім того, нещодавно аналітики ISW отримали докази, які підтверджують успіхи України на полі бою в лютому.

