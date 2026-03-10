Контратаки ЗСУ на півдні можуть зірвати наступ РФ навесні та влітку, - ISW
Успішні контратаки українських військ на південному фронті здатні зірвати план наступу Росії на весну-літо 2026 року.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт Інституту вивчення війни (ISW).
Згідно з аналітикою, Сили оборони України активізували контратаки не лише на напрямках Олександрівки та Гуляйполя, а й у західній частині Запорізької області.
"Ці контратаки створюють тактичні, оперативні та стратегічні наслідки, які можуть зірвати план наступальної кампанії Росії на весну-літо 2026 року", - йдеться у статті.
В ISW зазначають, що російське командування, ймовірно, розраховувало на поступове просування своїх військ у районі Гуляйполя. За цим задумом, наступ мав доповнити атаки поблизу Оріхова, що дало б змогу російським силам просуватися до міста одночасно зі сходу та заходу.
У перспективі це могло відкрити шлях для подальшого просування російських військ у напрямку Запоріжжя.
Однак через активні дії українських сил ситуація на півдні для російських військ ускладнилася.
Як зазначають аналітики, на початку березня армія РФ стикається з набагато складнішою бойовою обстановкою, ніж на початку 2026 року.
Крім того, українські контратаки на напрямках Олександрівки, Гуляйполя та в інших районах Запорізької області мають стратегічний ефект і на інших ділянках фронту.
У звіті наголошується, що ці дії демонструють обмеженість ресурсів і структури російських сил в Україні.
Деокупація територій України
Нагадаємо, вчора головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив, що Сили оборони України намагаються перехопити оперативну ініціативу і змусити росіян грати за їхніми правилами.
Також, за його словами, українські військові за один місяць відновили контроль над більшою площею території, ніж захопила армія РФ за той самий період. Це вперше з часів Курської операції 2024 року.
Крім того, нещодавно аналітики ISW отримали докази, які підтверджують успіхи України на полі бою в лютому.