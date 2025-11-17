Звідки взялася "справа Міндича"? Три версії походження гучного скандалу

У політичних кулуарах все ще обговорювати можливі причини та рушійні сили "Міндіч-гейту" - гучної антикорупційної справи, яка спричинила відставки в уряді та серйозні політичні наслідки.

На сьогодні активно циркулюють щонайменше три основні версії походження скандалу.

За однією з них, слід веде до Заходу, зокрема до США. Нібито Вашингтон міг бути зацікавлений у тому, щоб зробити Банкову більш поступливою напередодні можливих переговорів з Росією. Підозри посилила інформація про тісну комунікацію НАБУ та ФБР.

Втім, за словами добре поінформованого члена президентської команди, за адміністрації президента США Дональда Трампа НАБУ і САП вже не є такою "рукою Заходу", як за демократів. Хоча він же визнає, що ця історія в будь-якому випадку піде Білому дому на користь – якщо не в питанні глобального «peace deal», то в більш предметних речах, наприклад, при обговоренні «угоди про дрони» та інших прикладних аспектах українсько-американських відносин.

Друга версія, яку підтримує більшість співрозмовників РБК-Україна, полягає у спробі НАБУ і САП діяти на випередження. Після атак на антикорупційну інфраструктуру влітку та чуток про можливу зміну керівництва САП у відомств фактично не залишалося вибору. За цією логікою, публікація плівок і вручення підозр - це не лише розслідування, а й боротьба за власне виживання системи.

Третя, не менш обговорювана версія стосується можливого сліду Ігоря Коломойського та Геннадія Боголюбова. Джерела припускають, що операція "Мідас" може бути наслідком їхньої помсти, адже перший перебуває в СІЗО з численними підозрами, а другому вдалося виїхати з країни за загадкових обставин, у яких теж фігурувало НАБУ.

"Коломойський вже не перший рік погрожував помститися Зеленському. Розумієте, як йому, якщо він сприймав Міндича як людину "подай-принеси"? І хочу нагадати, що НАБУ ходили до нього з допитами, причому довго їм це не вдавалося організувати. Що він їм розповів – ми навряд чи дізнаємося. Але чи могли вони здати явки і паролі – легко, один з помсти, інший – заради спокою", – припустив один із впливових нардепів.