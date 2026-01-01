ua en ru
Міністр оборони Словаччини заявив, що Україна ніколи не буде в НАТО

Словаччина, Четвер 01 січня 2026 19:57
UA EN RU
Міністр оборони Словаччини заявив, що Україна ніколи не буде в НАТО Фото: Роберт Каліняк, міністр оборони Словаччини (Getty Images)
Автор: Сергій Козачук

В Міністерстві оборони Словаччини заявили, що Україна ніколи не буде в НАТО. Також додали, що обороною має керувати лише Північноатлантичний альянс, а ЄС не повинен втручатися.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на TASR.

Міністр оборони Словаччини Роберт Каліняк в інтерв’ю TASR висловив позицію, що спільна оборона країн ЄС повинна залишатися під керівництвом НАТО, а не Європейського Союзу.

На його думку, два командування одночасно не можуть ефективно забезпечити безпеку.

"Або ми в НАТО, і тоді нам це не потрібно, або ми в Європі", – сказав він.

Крім того, Каліняк наголосив на відсутності перспектив членства України в НАТО.

"Україна ніколи не буде в НАТО, і вступ до ЄС їй теж буде складно забезпечити", - заявив міністр.

Також він критично оцінив роль коаліції держав, які підтримують Україну.

"Вона надіслала якогось солдата? Ні, не надіслала. Звичайно, що ні", - зазначив Каліняк.

Він додав, що "Україна мала шанс завершити війну ще у 2022 році", і підкреслив, що створення спільної європейської армії може бути логічним кроком лише в разі відсутності членства в НАТО.

Членство в НАТО як гарантії безпеки

За даними опитувань, українці досі вважають НАТО ключем до безпеки, хоча підтримка знизилася з 55% до 38%. Інші дослідження показують, що довіра українців до ЄС зросла, тоді як довіра до НАТО впала, що відображає зміни в настроях населення.

Слова Каліняка відображають дискусії у ЄС щодо європейської безпеки та ролі НАТО. Раніше він зазначав, що єдиним ефективним механізмом колективної оборони є НАТО, і спільна європейська армія викликає суперечки серед членів Союзу.

Нагадаємо, що Україна вперше взяла участь у відпрацюванні механізмів статті 5 НАТО.

Під час навчань Loyal Dolos 2025 українські експерти зі Спільного центру НАТО-Україна з аналізу, підготовки та освіти (JATEC) уперше долучилися до практичної роботи над сценаріями колективної оборони, передбаченими Договором Альянсу.

Також раніше США підготували для України проєкт гарантій безпеки, який у межах так званого "мирного плану" базується на логіці статті 5 НАТО. Він передбачає узгоджену реакцію західних партнерів у разі повторної агресії Росії проти України.

