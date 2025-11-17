Откуда взялось "дело Миндича"? Три версии происхождения громкого скандала

В политических кулуарах все еще обсуждают возможные причины и движущие силы "Миндич-гейта" - громкого антикоррупционного дела, которое повлекло отставки в правительстве и серьезные политические последствия.

На сегодня активно циркулируют по меньшей мере три основные версии происхождения скандала.

По одной из них, след ведет к Западу, в частности к США. Якобы Вашингтон мог быть заинтересован в том, чтобы сделать Банковую более сговорчивой накануне возможных переговоров с Россией. Подозрения усилила информация о тесной коммуникации НАБУ и ФБР.

Впрочем, по словам хорошо информированного члена президентской команды, при администрации президента США Дональда Трампа НАБУ и САП уже не являются такой "рукой Запада", как при демократах. Хотя он же признает, что эта история в любом случае пойдет Белому дому на пользу - если не в вопросе глобального "peace deal", то в более предметных вещах, например, при обсуждении "соглашения о дронах" и других прикладных аспектах украинско-американских отношений.

Вторая версия, которую поддерживает большинство собеседников РБК-Украина, заключается в попытке НАБУ и САП действовать на опережение. После атак на антикоррупционную инфраструктуру летом и слухов о возможной смене руководства САП у ведомств фактически не оставалось выбора. По этой логике, публикация пленок и вручение подозрений - это не только расследование, но и борьба за собственное выживание системы.

Третья, не менее обсуждаемая версия касается возможного следа Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова. Источники предполагают, что операция "Мидас" может быть следствием их мести, ведь первый находится в СИЗО с многочисленными подозрениями, а второму удалось выехать из страны при загадочных обстоятельствах, в которых тоже фигурировало НАБУ.

"Коломойский уже не первый год угрожал отомстить Зеленскому. Понимаете, как ему, если он воспринимал Миндича как человека "подай-принеси"? И хочу напомнить, что НАБУ ходили к нему с допросами, причем долго им это не удавалось организовать. Что он им рассказал - мы вряд ли узнаем. Но могли ли они сдать явки и пароли - легко, один из мести, другой - ради спокойствия", - предположил один из влиятельных нардепов.