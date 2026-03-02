Звичні сусіди зникають: як клімат впливає на птахів України і хто вже "переселився"

Сьогодні в Україні спостерігається "перемішування" фауни. Поки деякі звичні нам види птахів через зміни клімату зникають, їхні місця займають несподівані екзотичні створіння.

Про це в інтерв'ю для РБК-Україна розповіла наукова співробітниця Інституту зоології імені Шмальгаузена НАН України, орнітологиня Наталія Атамась .

Головне:

Динамічна система : "перемішування" фауни відбувається у всьому світі - птахи змінюють свої ареали через потепління.

: "перемішування" фауни відбувається у всьому світі - птахи змінюють свої ареали через потепління. Географічні мандри : теплолюбні види птахів активно розширюють територію гніздування на північ, так в Україні почали натуралізуватися рожеві фламінго.

: теплолюбні види птахів активно розширюють територію гніздування на північ, так в Україні почали натуралізуватися рожеві фламінго. Втрата видів : вологолюбні та північні птахи поступово зникають із наших територій через осушення клімату та спеку.

: вологолюбні та північні птахи поступово зникають із наших територій через осушення клімату та спеку. Масштаби кризи : за даними європейських моніторингових програм, чисельність деяких звичайних видів птахів за останні роки впала на 15-45%.

: за даними європейських моніторингових програм, чисельність деяких звичайних видів птахів за останні роки впала на 15-45%. Комплексна загроза: на популяції птахів впливає не лише клімат, але й інтенсивне сільське господарство, використання хімікатів на полях та вирубка лісів.

Як кліматичні зміни впливають на птахів

В цілому, за словами експерта, "дуже важко виокремити, що на конкретну популяцію вплинули саме зміни клімату", адже "на птахів діє одразу кілька факторів".

Вона додала, що подібних досліджень мало навіть в Європі.

Водночас Атамась розповіла, що "в Європі спостерігають аридизацію".

"На півдні території стають сухими й теплішими, тому страждають ті види, які люблять вологу і холод. Це бекас, а ще бореальні (тайгові) види, наприклад гаїчка-пухляк, в'юрок", - пояснила орнітолог.

При цьому "завдяки тенденції до осушення, у нас в Україні з'явився рожевий фламінго на півдні".

"Втім водночас багато птахів через потепління розширює свій ареал на північ. Наприклад, бджолоїдка, косар, біла чапля активно туди переселяються", - повідомила Атамась.

Тим часом деякі види з півночі, згідно з її інформацією, зникли.

"Вівсянка лучна у нас більше не гніздує. Тому це - динамічна система. І таке перемішування фауни йде по всьому світу", - визнала науковиця.

Вона зауважила, що в Україні вже "багато птахів, які перелетіли з Близької Азії та натуралізувалися".

"А деякі в процесі, от як фламінго. Наша фауна змінюватиметься. І ми вже це спостерігаємо, наприклад, в Одеській області", - додала Атамась.

На популяції птахів впливають різні фактори (інфографіка: РБК-Україна)

Які тенденції у світі птахів насторожують

"У нас велика проблема з моніторингом, бо такі спостереження не фінансують. Щоб точно сказати, що якась популяція збільшилась чи скоротилась, треба її моніторити десятиліттями. Таких даних у нас немає", - повідомила орнітолог.

Вона додала, що про тенденції в Україні можна говорити, провівши аналогію з європейськими тенденціями.

Адже там дані про птахів отримуються завдяки аматорам, які "зливають інформацію про чисельності птахів на локальних ділянках".

Потім така інформація "збирається зі всіх країн Європи й обробляється".

"Є моніторингові програми, які фінансує Європейський Союз. Їхні дані за останні роки показують, що чисельність звичайних видів впала на 15%, а деяких груп - до 45%", - додала науковиця.

Вона уточнила, що "йдеться про групи відкритих ландшафтів, зокрема, агроландшафту" - горобців, жайворонків, жовтих плисок.

Що може впливати на зменшення популяцій птахів

Атамась повідомила, що кількість деяких птахів зменшується через низку факторів.

"Ми змінює оселища птахів - вирубуємо ліси, розорюємо луки, переходимо до інтенсивного ведення сільського господарства, вносимо у ґрунт багато хімічних речовин. Це все знижує популяцію пернатих, особливо у відкритих ландшафтах", - пояснила експерт.

Крім того, в Україні спостерігається винищення птахів - легальне та нелегальне полювання.

"Ще один фактор - зміна клімату. Хоча насправді ситуація з птахами у нас полярна - по одних видах все може бути погано, по інших - навпаки", - визнала орнітолог.

Яких птахів в Україні стає все менше

Зараз в Україні, за словами науковиці, скорочується популяція горлиці звичайної.

"А от бджолоїдки - зростає. Цей степовий вид зараз підсувається на північ. Чисельність лебедів зростає по всій Європі, так само, як і орлана білохвоста", - констатувала Атамась.

Тим часом ситуація з червонокнижними птахами у степах - "все погано".

"Лісові птахи, зокрема європейська популяція тетерука, перебуває в не дуже доброму стані. Принаймні та частина, яка знаходиться на півдні", - розповіла спеціаліст.

Крім того, погана ситуація "з видами, що пов'язані з вологими біотопами".

"Наприклад, з бекасом. В Україні він ще трапляється, а от в Європі ситуація з ним все гірше і гірше. І таких видів багато. Про декого ми знаємо, але дані обмежені в своїх дослідженнях, особливо під час війни", - підсумувала орнітолог.