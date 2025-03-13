Летять навіть уночі. Де зимують птахи та коли повертаються в Україну

В Україні настає час весняної міграції птахів. Деякі з'являються величезними зграями, а інші летять поодиноко та навіть вночі.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Українського товариства охорони птахів у Facebook.

Де зимують птахи та коли повертаються в Україну

За словами експертів, птахи повертаються в Україну у найгарнішу пору року.

"Деякі з'являються величезними зграями, а інші летять поодиноко або навіть вночі, створюючи раптове щорічне диво", - розповіли українцям і познайомили з деякими видами, які повертаються.

Пірникоза велика. Її гніздовий ареал охоплює всю територію України (крім Гірського Криму та Карпат). Весняна міграція стартує наприкінці лютого - на початку березня й триває до кінця квітня.

"Часто їх можна зустріти й у Азово-Чорноморському регіоні, хоча зазвичай вид зимує у Західній Європі та Великій Британії", - розповіли в українському товаристві охорони птахів.

Бугайчик прилітає набагато пізніше - у другій половині квітня або на початку травня. Ці птахи надають перевагу поодиноким перельотам, переважно у темну частину доби. А ось зиму вони проводять в Африці.

Лелека білий повертається в Україну із середини березня - до першої половини квітня.

"Повільна, але впевнена міграція вже почалася й наших чорногузів вже спостерігають в Україні. Весняний переліт можуть здійснювати поодинці, але лише на завершальному етапі, коли наближаються до місць свого гніздування", - пояснили громадянам.

Далеко не всі птахи залишаються на зиму в Україні (фото: facebook.com/BirdLifeUA)

Згідно з інформацією спеціалістів, на півдні України весняна міграція починається з кінця лютого й триває до першої декади квітня.

Гуска сіра летить як вдень, так і вночі - за традиційними маршрутами (з постійними місцями зупинки). Клиновидні прольоти цих птахів і гагакання часто привертають увагу людей.

Чайки з'являються на півдні країни наприкінці лютого, а у північних регіонах - ближче до середини або кінця березня.

"Зимують вони у Західній Європі, на Британських островах та у Південній Європі", - розповіли орнітологи.

Міграція журавлів починається з середини лютого та значно активізується у березні.

Журавель сірий збирається у зграї (від 20 до 100 птахів) та летить у північному та північно-східному напрямку. Місця ж зимівлі цих птахів простягаються від Туреччини та Ізраїлю до Ефіопії та Судану

Лунь болотяний (очеретяний) спостерігається в Україні з другої половини березня до початку квітня.

Основні місця зимівлі цих птахів розташовані в Центральній та Західній Африці, Південній Азії. Крім того, частина лунів - з європейським походженням - зимує у Західній та Південній Європі.

Навесні перелітні птахи повертаються в Україну (фото: facebook.com/BirdLifeUA)