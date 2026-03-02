ua en ru
Привычные соседи исчезают: как климат влияет на птиц Украины и кто уже "переселился"

Понедельник 02 марта 2026 07:30
UA EN RU
Привычные соседи исчезают: как климат влияет на птиц Украины и кто уже "переселился" Популяции некоторых видов птиц в Украине существенно сокращаются (фото иллюстративное: Getty Images)
Автор: Ирина Костенко, Василина Копытко

Сегодня в Украине наблюдается "перемешивание" фауны. Пока некоторые привычные нам виды птиц из-за изменений климата исчезают, их места занимают неожиданные экзотические создания.

Об этом в интервью для РБК-Украина рассказала научный сотрудник Института зоологии имени Шмальгаузена НАН Украины, орнитолог Наталья Атамась.

Читайте также: Куда исчезают воробьи и какие птицы могут "говорить"

Главное:

  • Динамическая система: "перемешивание" фауны происходит во всем мире - птицы меняют свои ареалы из-за потепления.
  • Географические путешествия: теплолюбивые виды птиц активно расширяют территорию гнездования на север, так в Украине начали натурализоваться розовые фламинго.
  • Потеря видов: влаголюбивые и северные птицы постепенно исчезают с наших территорий из-за осушения климата и жары.
  • Масштабы кризиса: по данным европейских мониторинговых программ, численность некоторых обычных видов птиц за последние годы упала на 15-45%.
  • Комплексная угроза: на популяции птиц влияет не только климат, но и интенсивное сельское хозяйство, использование химикатов на полях и вырубка лесов.

Как климатические изменения влияют на птиц

В целом, по словам эксперта, "очень трудно выделить, что на конкретную популяцию повлияли именно изменения климата", ведь "на птиц действует сразу несколько факторов".

Она добавила, что подобных исследований мало даже в Европе.

В то же время Атамась рассказала, что "в Европе наблюдают аридизацию".

"На юге территории становятся сухими и теплыми, поэтому страдают те виды, которые любят влагу и холод. Это бекас, а еще бореальные (таежные) виды, например гаичка-пухляк, вьюрок", - объяснила орнитолог.

При этом "благодаря тенденции к осушению, у нас в Украине появился розовый фламинго на юге".

"Впрочем, в то же время многие птицы из-за потепления расширяют свой ареал на север. Например, пчелоедка, косарь, белая цапля активно туда переселяются", - сообщила Атамась.

Между тем некоторые виды с севера, согласно ее информации, исчезли.

"Овсянка луговая у нас больше не гнездится. Следовательно это - динамическая система. И такое перемешивание фауны идет по всему миру", - признала ученая.

Она отметила, что в Украине уже "много птиц, которые перелетели из Ближней Азии и натурализовались".

"А некоторые в процессе, вот как фламинго. Наша фауна будет меняться. И мы уже это наблюдаем, например, в Одесской области", - добавила Атамась.

Привычные соседи исчезают: как климат влияет на птиц Украины и кто уже &quot;переселился&quot;На популяции птиц влияют различные факторы (инфографика: РБК-Украина)

Какие тенденции в мире птиц настораживают

"У нас большая проблема с мониторингом, потому что такие наблюдения не финансируют. Чтобы точно сказать, что какая-то популяция увеличилась или сократилась, нужно ее мониторить десятилетиями. Таких данных у нас нет", - сообщила орнитолог.

Она добавила, что о тенденциях в Украине можно говорить, проведя аналогию с европейскими тенденциями.

Ведь там данные о птицах получаются благодаря любителям, которые "сливают информацию о численности птиц на локальных участках".

Затем такая информация "собирается со всех стран Европы и обрабатывается".

"Есть мониторинговые программы, которые финансирует Европейский Союз. Их данные за последние годы показывают, что численность обычных видов упала на 15%, а некоторых групп - до 45%", - добавила ученая.

Она уточнила, что "речь идет о группах открытых ландшафтов, в частности, агроландшафта" - воробьев, жаворонков, желтых плисок.

Что может влиять на уменьшение популяций птиц

Атамась сообщила, что количество некоторых птиц уменьшается из-за ряда факторов.

"Мы меняем места обитания птиц - вырубаем леса, распахиваем луга, переходим к интенсивному ведению сельского хозяйства, вносим в почву много химических веществ. Это все снижает популяцию пернатых, особенно в открытых ландшафтах", - объяснила эксперт.

Кроме того, в Украине наблюдается истребление птиц - легальная и нелегальная охота.

"Еще один фактор - изменение климата. Хотя на самом деле ситуация с птицами у нас полярная - по одним видам все может быть плохо, по другим - наоборот", - признала орнитолог.

Каких птиц в Украине становится все меньше

Сейчас в Украине, по словам ученого, сокращается популяция горлицы обыкновенной.

"А вот пчелоловки - растет. Этот степной вид сейчас подсовывается на север. Численность лебедей растет по всей Европе, так же, как и орлана белохвостого", - констатировала Атамась.

Между тем ситуация с краснокнижными птицами в степях - "все плохо".

"Лесные птицы, в частности европейская популяция тетерева, находится в не очень хорошем состоянии. По крайней мере та часть, которая находится на юге", - рассказала специалист.

Кроме того, плохая ситуация "с видами, которые связаны с влажными биотопами".

"Например, с бекасом. В Украине он еще встречается, а вот в Европе ситуация с ним все хуже и хуже. И таких видов много. О некоторых мы знаем, но данные ограничены в своих исследованиях, особенно во время войны", - подытожила орнитолог.

Напомним, ранее мы рассказывали, что Украинское общество охраны птиц начало крайне важный проект - миссию спасения целого вида редкой певчей птицы, который оказался на грани полного исчезновения.

Кроме того, мы объясняли, где зимуют птицы и когда возвращаются в Украину.

Читайте также, как помочь животным и птицам в холод, чтобы не навредить.

