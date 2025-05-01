Рідкісний співочий птах зникає: в Україні починають місію порятунку
Українське товариство охорони птахів розпочало вкрай важливий проект. Йдеться про збереження цілого виду - очеретянки прудкої - який опинився на межі повного зникнення.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Українського товариства охорони птахів.
Чим особлива очеретянка прудка
Очеретянка прудка - рідкісний співочий птах, який мігрує на гніздування до Європи з Африки, оселяючись на луках і низинних болотах.
Цей маленький птах долає величезний міграційний шлях, перетинаючи без зупинки пустелю Сахару. Проте зневоднені водно-болотні угіддя Європи лишають його без затишної домівки.
Очеретянка прудка (фото: facebook.com/BirdLifeUA)
Очеретянка прудка в Україні
Згідно з інформацією товариства охорони птахів, на гніздуванні в Україні нараховується близько 3-3,5 тисяч самців цих птахів - тобто 20% світової популяції.
Найбільша група очеретянки прудкої в нашій країні - на заплаві річки Прип'ять - на території національного природного парку "Прип'ять-Стохід".
Розповсюдження очеретянки прудкої в Україні (інфографіка: facebook.com/BirdLifeUA)
Що відомо про природоохоронний проект
Дев'ятирічний проект, який має на меті зберегти цей вид птахів, має назву LIFE4AquaticWarbler.
Він об'єднує провідних експертів з вивчення очеретянки прудкої (Acrocephalus paludicola /Aquatic warbler) та водно-болотних угідь (ключових територій для збереження цього виду).
До проекту долучились передусім: Україна, Литва, Польща, Німеччина та Угорщина.
В цілому природоохоронна програма охоплює:
- відновлення середовища існування птахів;
- підтримку місцевих громад через агроекономічні рішення;
- моніторинг та охорону ключових територій.
Більше про цю ініціативу можна дізнатись на сторінці Українського товариства охорони птахів.
Публікація товариства охорони птахів (скриншот: facebook.com/BirdLifeUA)
Нагадаємо, раніше ми розповідали, де зимують птахи та коли повертаються в Україну.
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