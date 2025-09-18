Звание Героя Украины для Андрея Парубия: с чем Рада обратилась к президенту
Сегодня, 18 сентября, Верховная Рада поддержала обращение к президенту Владимиру Зеленскому о присвоении Андрею Парубию звания Героя Украины посмертно.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию пленарного заседания ВРУ.
Что известно о результатах голосования
В четверг, 18 сентября 2025 года, на голосование в Верховной Раде было вынесено предложение о направлении депутатского запроса к президенту Украины Владимиру Зеленскому (группы из 67 народных депутатов) о присвоении звания Героя Украины посмертно Андрею Владимировичу Парубию:
- украинскому политическому и общественному деятелю;
- народному депутату;
- главе Верховной Рады Украины в 2016-2019 годах;
- активному участнику Революции Достоинства;
- основателю и координатору Самообороны Майдана.
В поддержку этой инициативы - "за" - проголосовали 230 народных депутатов.
Результаты голосования на экране-табло ВРУ (скриншот: youtube.com/@RadaTVchannel)
Против направления такого обращения к президенту выступил один человек.
Между тем не голосовали - 55 человек.
С поименным голосованием народных избранников по этому вопросу можно ознакомиться на сайте парламента.
Результаты голосования ВРУ по фракциям в зале (скриншот: rada.gov.ua)
Отношение к такому предложению украинцев
Ранее - 2 сентября - на портале электронных петиций к президенту уже было опубликовано подобное предложение - "О присвоении звания Героя Украины (посмертно) Андрею Парубию".
"Андрей Парубий всю свою жизнь посвятил служению Украинскому государству, защите его суверенитета, независимости и демократических ценностей. Он сделал весомый вклад в развитие украинского парламентаризма, а также сыграл ключевую роль в обеспечении безопасности Майдана во время событий 2013-2014 годов", - объяснил инициативу автор петиции.
Подчеркивается, что последовательная проукраинская позиция Парубия, "преданность государственным интересам, вклад в укрепление национальной безопасности и европейской интеграции Украины заслуживают высшей государственной награды - звания Героя Украины".
По состоянию на 18 сентября сбор подписей уже завершен (набрано 25 873 голосов из 25 000 необходимых).
Электронная петиция к президенту №22/252428-эп (скриншот: petition.president.gov.ua)
Обстоятельства убийства Андрея Парубия
30 августа 2025 года народный депутат Украины и экс-спикер ВРУ Андрей Парубий был убит во Львове выстрелами из пистолета.
Мужчина, замаскированный под курьера Glovo, выпустил в политика около восьми пуль. От полученных ранений он скончался на месте.
Впоследствии в СБУ сообщили, что покушение на Парубия тщательно готовилось. Ведь исполнитель изучал график передвижений погибшего, прокладывал маршрут и подготовил план побега.
1 сентября правоохранители задержали подозреваемого в убийстве Парубия "по горячим следам" в Хмельницкой области. Им оказался 52-летний львовянин Михаил Сцельников, который является фанатом СССР.
2 сентября прокуратура переквалифицировала дело об убийстве Парубия.
