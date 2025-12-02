Прессекретар Кремля Дмитро Пєсков заявив, що Росія відкрита до мирних переговорів з Україною, але всі цілі "СВО" мають бути досягнуті.

Як повідомляє РБК-Україна , про це Дмитро Пєсков заявив на брифінгу для індійських ЗМІ напередодні саміту Росії та Індії в Нью-Делі.

За словами Пєскова, Москва високо цінує мирні ініціативи адміністрації США, спрямовані на пошук політичного та дипломатичного вирішення української кризи.

Разом з тим, він підкреслив, що будь-які переговори щодо України мають проводитися тільки за умов досягнення всіх стратегічних цілей Росії та усунення причин конфлікту, що стали приводом для початку СВО.

"Для нас це має велике значення, оскільки Росія залишається відкритою для мирних переговорів. Але шляхом мирних переговорів ми повинні досягти наших цілей і усунути первинні причини військової операції", - заявив Пєсков.

Таким чином у Кремлі наголошують, що будь-які домовленості щодо України мають враховувати позицію Росії та її ключові вимоги.

Зазначимо, що напередодні начальник Генштабу РФ Валерій Герасимов доповідав російському диктатору Володимиру Путіну про виконання "плану Генштабу", який передбачає масовані удари "у відповідь" по обраних об'єктах.