Зеленському доповіли про результати перемовин зі США щодо мирного плану

Українська делегація особисто та детально доповіла президенту України Володимиру Зеленському про результати всіх зустрічей у США.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови держави у Telegram .

За словами президента, Рустем Умєров та учасники перемовин у Флориді доповіли про основні акценти американської сторони в діалозі.

"Робота велася на основі Женевського документа, і цей документ був доопрацьований", - додав глава держави.

Президент висловив вдячність Андрію Гнатову "за дуже змістовний бриф американських партнерів по реальній ситуації на фронті".

За його словами, за участі розвідок відбулося обговорення перспектив реалізації тих чи інших кроків на фронті та проблематики гарантування безпеки від російських ударів і зривів домовленостей у разі припинення вогню.

"Наші дипломати активно працюють з усіма партнерами, щоб європейські країни та інші учасники Коаліції охочих були змістовно залучені до напрацювання рішень", - підкреслив Зеленський.

Він також поінформував команду про розмови з європейськими лідерами й Стівом Віткоффом, які відбулися напередодні в Парижі, зазначивши, що "росіяни вже почали нові дезінформаційні кампанії з огляду на підготовку їхніх зустрічей з американською стороною".

Президент доручив "продовжити нашу максимально конструктивну роботу з командою Президента Трампа, а також з європейськими партнерами".

За його словами, українська розвідка передаватиме партнерам наявну інформацію про "справжні наміри Росії та її намагання використати дипломатичну роботу як прикриття для послаблення санкцій і блокування важливих колективних європейських рішень".

"Україна сприймає всю дипломатичну роботу абсолютно серйозно: ми зацікавлені в справжньому мирі та в гарантованій безпеці. Саме таку зацікавленість треба витиснути з російської сторони, і це завдання може бути реалізоване тільки спільно з нашими партнерами", - наголосив Зеленський.

Він додав, що секретар РНБО України "буде на постійному контакті з Америкою для визначення графіка подальших зустрічей".