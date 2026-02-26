UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні

Зустріч України та США у Женеві: Умєров розкрив склад делегації та головні теми

Фото: Рустем Умєров (facebook.com/zelenskyy.official)
Автор: Валерій Ульяненко

Сьогодні, 26 лютого, у Женеві відбудеться двостороння зустріч делегації України з американськими переговорниками Стівом Віткоффом та Джаредом Кушнером.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву секретаря РНБО Рустема Умєрова в Telegram.

Читайте також: Трамп хоче закінчити війну в Україні за місяць: Axios про деталі розмови із Зеленським

Умєров розповів, що Україну разом з ним представлятимуть голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія, міністр економіки Олексій Соболев та перша заступниця міністра соціальної політики Дарина Марчак.

"Разом з економічною командою Уряду детально опрацюємо prosperity package: механізми економічної підтримки й відновлення України, інструменти залучення інвестицій та довгострокової співпраці", - сказано в заяві.

Голова української делегації додав, що буде обговорюватись підготовка до наступного раунду тристоронніх переговорів за участі РФ.

"Важливий блок - гуманітарний трек і питання можливих обмінів. Розраховуємо на конкретні результати щодо повернення наших громадян", - зазначив Умєров.

Переговори між Україною, США та РФ

Нагадаємо, нещодавно президент України Володимир Зеленський провів розмову з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте. В ході бесіди президент розповів йому про підготовку до четвертого раунду переговорів, а також про можливі зміни позицій сторін.

Зеленський також розповів Рютте, що наступні переговори знову плануються в Женеві і очікуються протягом найближчих 10 днів.

До цього протягом 17-18 лютого в Женеві (Швейцарія) відбувся третій раунд тристоронніх переговорів між Україною, США та Росією.

Згідно з даними Axios, політична частина переговорів зайшла в глухий кут через позиції, які озвучив глава російської делегації Володимир Мединський. Що саме він казав, залишається невідомим, але РФ, як і раніше вимагає виведення ЗСУ з Донбасу.

Водночас CNN писало, що результат був у військової групи переговірників. Зокрема, вдалося досягти "значного прогресу" щодо того, як буде працювати припинення вогню.

Раніше президент України заявив, що в разі припинення вогню моніторингом в першу чергу займатимуться США. Також він підтвердив, що в питанні Донбасу згоди не досягнуто.

Читайте РБК-Україна в Google News
ЖеневаРустем УмєровМирні переговориСтів ВіткоффВійна в Україні