Встреча Украины и США в Женеве: Умеров раскрыл состав делегации и главные темы

Умеров рассказал, что Украину вместе с ним будут представлять глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, министр экономики Алексей Соболев и первый заместитель министра социальной политики Дарья Марчак.

"Вместе с экономической командой правительства детально проработаем prosperity package: механизмы экономической поддержки и восстановления Украины, инструменты привлечения инвестиций и долгосрочного сотрудничества", - сказано в заявлении.

Глава украинской делегации добавил, что будет обсуждаться подготовка к следующему раунду трехсторонних переговоров с участием РФ.

"Важный блок - гуманитарный трек и вопрос возможных обменов. Рассчитываем на конкретные результаты по возвращению наших граждан", - отметил Умеров.

Переговоры между Украиной, США и РФ

Напомним, недавно президент Украины Владимир Зеленский провел разговор с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте. В ходе беседы президент рассказал ему о подготовке к четвертому раунду переговоров, а также о возможных изменениях позиций сторон.

Зеленский также рассказал Рютте, что следующие переговоры снова планируются в Женеве и ожидаются в течение ближайших 10 дней.

До этого в течение 17-18 февраля в Женеве (Швейцария) состоялся третий раунд трехсторонних переговоров между Украиной, США и Россией.