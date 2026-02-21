ua en ru
Сб, 21 лютого Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Війна в Україні

"Можливі зміни позиції сторін": Зеленський обговорив із Рютте переговори України з США та РФ

Субота 21 лютого 2026 15:49
UA EN RU
"Можливі зміни позиції сторін": Зеленський обговорив із Рютте переговори України з США та РФ Фото: Володимир Зеленський (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

Президент України Володимир Зеленський провів сьогодні розмову із генеральним секретарем НАТО Марком Рютте. Серед тем були мирні переговори, в яких могла змінитися позиція сторін.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави держави.

Читайте також: Чи дійшли згоди Україна і РФ у Женеві: ексклюзивні деталі зустрічі і роль Мединського

Зеленський поінформував, що разом з Рютте скоординував позиції "з усіх ключових питань нашої дипломатичної роботи". За його словами, багато в чому погляди збігаються.

"Розказав про підготовку наступного тристороннього формату з Америкою та Росією і те, що нам відомо про можливі зміни позицій сторін", - зазначив президент.

Окрім того, Зеленський обговорив з Рютте ситуації в енергетиці та потребу подальшої роботи за програмою PURL.

"Вдячний кожній європейській країні, яка інвестує в наш захист через PURL. Марку, дякую за підтримку!", - резюмував глава держави.

Мирні переговори

Нагадаємо, що 17 та 18 лютого у швейцарській Женеві пройшов третій раунд тристоронніх мирних переговорів між Україною, США та Росією.

За даними CNN, військові переговорники досягли "поступового, але значного прогресу" у визначені того, як буде працювати припинення вогню.

Водночас політичні переговори залишалися напруженими, а за даними Axios - вони взагалі зайшли у глухий кут через позиції представлені главою делегації РФ Володимиром Мединським. Що саме він сказав, невідомо, однак відомо, що РФ досі наполягає на виведенні українських військ з Донбасу, на що Київ не погоджується.

Володимир Зеленський вчора поінформував, що реальні можливості завершити війну достойно - залишаються. Він зазначив, що поки зарано говорили про позитив, але в найближчі дня буде визначення з обміном.

Водночас сторони визнали, що у разі припинення вогню його моніторингом будуть займатися передусім США. Також Зеленський підтвердив, що у питанні територій та Донбасу згоди не досягнуто.

Наступна зустріч очікується теж у Женеві в найближчі 10 днів.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир Зеленський НАТО Російська Федерація Сполучені Штати Америки Марк Рютте Мирні переговори Війна в Україні
Новини
Пів року шпигували за дронами РФ: хакери розкрили таємну роль Білорусі в ударах по Україні
Пів року шпигували за дронами РФ: хакери розкрили таємну роль Білорусі в ударах по Україні
Аналітика
"Нам палять відділення за повістки": Ігор Смілянський про бронь, банк та зарплати в "Укрпошті"
Дмитро Сидоровкореспондент РБК-Україна "Нам палять відділення за повістки": Ігор Смілянський про бронь, банк та зарплати в "Укрпошті"