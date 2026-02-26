ua en ru
Встреча Украины и США в Женеве: Умеров раскрыл состав делегации и главные темы

Женева, Четверг 26 февраля 2026 14:56
Фото: Рустем Умеров (facebook.com/zelenskyy.official)
Автор: Валерий Ульяненко

Сегодня, 26 февраля, в Женеве состоится двусторонняя встреча делегации Украины с американскими переговорщиками Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление секретаря СНБО Рустема Умерова в Telegram.

Умеров рассказал, что Украину вместе с ним будут представлять глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, министр экономики Алексей Соболев и первый заместитель министра социальной политики Дарья Марчак.

"Вместе с экономической командой правительства детально проработаем prosperity package: механизмы экономической поддержки и восстановления Украины, инструменты привлечения инвестиций и долгосрочного сотрудничества", - сказано в заявлении.

Глава украинской делегации добавил, что будет обсуждаться подготовка к следующему раунду трехсторонних переговоров с участием РФ.

"Важный блок - гуманитарный трек и вопрос возможных обменов. Рассчитываем на конкретные результаты по возвращению наших граждан", - отметил Умеров.

Переговоры между Украиной, США и РФ

Напомним, недавно президент Украины Владимир Зеленский провел разговор с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте. В ходе беседы президент рассказал ему о подготовке к четвертому раунду переговоров, а также о возможных изменениях позиций сторон.

Зеленский также рассказал Рютте, что следующие переговоры снова планируются в Женеве и ожидаются в течение ближайших 10 дней.

До этого в течение 17-18 февраля в Женеве (Швейцария) состоялся третий раунд трехсторонних переговоров между Украиной, США и Россией.

Согласно данным Axios, политическая часть переговоров зашла в тупик из-за позиций, которые озвучил глава российской делегации Владимир Мединский. Что именно он говорил, остается неизвестным, но РФ по-прежнему требует вывода ВСУ с Донбасса.

В то же время CNN писало, что результат был у военной группы переговорщиков. В частности, удалось достичь "значительного прогресса" относительно того, как будет работать прекращение огня.

Ранее президент Украины заявил, что в случае прекращения огня мониторингом в первую очередь будут заниматься США. Также он подтвердил, что в вопросе Донбасса согласия не достигнуто.

