Зустріч Трампа та Путіна. Президент Фінляндії запропонував нове місто для саміту

Президент Фінляндії Александр Стубб запропонував нове місце для зустрічі президента США Дональда Трампа та російського диктатора Володимира Путіна.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Yle.
За його словами, лідери країн могли б провести переговори у рамках листопадового саміту країн G20 у Йоганнесбурзі, що в ПАР.
Також глава держави Фінляндії у ході промови приділив особливу увагу ядерній зброї. Він нагадав, що Трамп доручив випробувати ядерну зброю у відповідь на випробування Росії та Північної Кореї. Нещодавно НАТО також провело щорічні навчання.
Президент констатував, що Північноатлантичний альянс забезпечує ядерний захист Фінляндії, оскільки США, Франція та Британія мають ядерну зброю.
"Раніше нам, маленькій Фінляндії, треба було дбати про це самостійно, але ситуація у світі тоді була іншою. Наразі ми беремо участь у всіх ключових структурах", – зазначив Стубб.
Президент Фінляндії також нагадав, що війна Росії триває, і Хельсінкі, як і раніше, підтримує Україну.
"Підтримуючи Україну, ми багато чого отримуємо. Розуміння Україною особливостей сучасної війни дає нам дуже багато", - підсумував він.
16 жовтня Дональд Трамп і Володимир Путін після телефонної розмови оголосили про намір провести особисту зустріч протягом двох тижнів. Як місце можливого саміту було обрано Будапешт.
Підготовку до переговорів мали координувати держсекретар США Марко Рубіо та міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров. Однак невдовзі Трамп скасував зустріч.
За даними ЗМІ, причиною стало те, що Росія не змінила своїх максималістських вимог щодо умов завершення війни в Україні. Сам Трамп публічно заявив, що «не збирається витрачати свій час даремно».
Невдовзі, у ніч на 23 жовтня, США запровадили нові санкції проти найбільших нафтових компаній Росії - "Роснефть" і "Лукойл". Міністерство фінансів США водночас закликало Москву негайно погодитися на припинення вогню.
Президент Трамп заявив, що готовий до нової зустрічі з Путіним, але лише за умови укладення реальної угоди про завершення війни в Україні. У Кремлі натомість підтвердили, що Путін нібито готовий до переговорів, однак конкретної дати саміту поки не визначено.