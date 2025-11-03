Встреча Трампа и Путина. Президент Финляндии предложил новый город для саммита

По его словам, лидеры стран могли бы провести переговоры в рамках ноябрьского саммита стран G20 в Йоханнесбурге, что в ЮАР.

Также глава государства Финляндии в ходе речи уделил особое внимание ядерному оружию. Он напомнил, что Трамп поручил испытать ядерное оружие в ответ на испытания России и Северной Кореи. Недавно НАТО также провело ежегодные учения.

Президент констатировал, что Североатлантический альянс обеспечивает ядерную защиту Финляндии, поскольку США, Франция и Великобритания имеют ядерное оружие.

"Раньше нам, маленькой Финляндии, надо было заботиться об этом самостоятельно, но ситуация в мире тогда была другой. Сейчас мы участвуем во всех ключевых структурах", - отметил Стубб.

Президент Финляндии также напомнил, что война России продолжается, и Хельсинки по-прежнему поддерживает Украину.

"Поддерживая Украину, мы многое получаем. Понимание Украиной особенностей современной войны дает нам очень много", - подытожил он.