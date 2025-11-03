Зустріч Трампа та Путіна. Президент Фінляндії запропонував нове місто для саміту

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Yle .

За його словами, лідери країн могли б провести переговори у рамках листопадового саміту країн G20 у Йоганнесбурзі, що в ПАР.

Також глава держави Фінляндії у ході промови приділив особливу увагу ядерній зброї. Він нагадав, що Трамп доручив випробувати ядерну зброю у відповідь на випробування Росії та Північної Кореї. Нещодавно НАТО також провело щорічні навчання.

Президент констатував, що Північноатлантичний альянс забезпечує ядерний захист Фінляндії, оскільки США, Франція та Британія мають ядерну зброю.

"Раніше нам, маленькій Фінляндії, треба було дбати про це самостійно, але ситуація у світі тоді була іншою. Наразі ми беремо участь у всіх ключових структурах", – зазначив Стубб.

Президент Фінляндії також нагадав, що війна Росії триває, і Хельсінкі, як і раніше, підтримує Україну.

"Підтримуючи Україну, ми багато чого отримуємо. Розуміння Україною особливостей сучасної війни дає нам дуже багато", - підсумував він.