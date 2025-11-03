ua en ru
Встреча Трампа и Путина. Президент Финляндии предложил новый город для саммита

Понедельник 03 ноября 2025 13:28
Встреча Трампа и Путина. Президент Финляндии предложил новый город для саммита Фото: Александр Стубб (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Президент Финляндии Александр Стубб предложил новое место для встречи президента США Дональда Трампа и российского диктатора Владимира Путина.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Yle.

По его словам, лидеры стран могли бы провести переговоры в рамках ноябрьского саммита стран G20 в Йоханнесбурге, что в ЮАР.

Также глава государства Финляндии в ходе речи уделил особое внимание ядерному оружию. Он напомнил, что Трамп поручил испытать ядерное оружие в ответ на испытания России и Северной Кореи. Недавно НАТО также провело ежегодные учения.

Президент констатировал, что Североатлантический альянс обеспечивает ядерную защиту Финляндии, поскольку США, Франция и Великобритания имеют ядерное оружие.

"Раньше нам, маленькой Финляндии, надо было заботиться об этом самостоятельно, но ситуация в мире тогда была другой. Сейчас мы участвуем во всех ключевых структурах", - отметил Стубб.

Президент Финляндии также напомнил, что война России продолжается, и Хельсинки по-прежнему поддерживает Украину.

"Поддерживая Украину, мы многое получаем. Понимание Украиной особенностей современной войны дает нам очень много", - подытожил он.

Что предшествовало

16 октября Дональд Трамп и Владимир Путин после телефонного разговора объявили о намерении провести личную встречу в течение двух недель. В качестве места возможного саммита был выбран Будапешт.

Подготовку к переговорам должны были координировать госсекретарь США Марко Рубио и министр иностранных дел России Сергей Лавров. Однако вскоре Трамп отменил встречу.

По данным СМИ, причиной стало то, что Россия не изменила своих максималистских требований относительно условий завершения войны в Украине. Сам Трамп публично заявил, что "не собирается тратить свое время впустую".

Вскоре, в ночь на 23 октября, США ввели новые санкции против крупнейших нефтяных компаний России - "Роснефть" и "Лукойл". Министерство финансов США одновременно призвало Москву немедленно согласиться на прекращение огня.

Президент Трамп заявил, что готов к новой встрече с Путиным, но только при условии заключения реального соглашения о завершении войны в Украине. В Кремле в свою очередь подтвердили, что Путин якобы готов к переговорам, однако конкретная дата саммита пока не определена.

