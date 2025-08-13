Зустріч Трампа з Путіним: США тимчасово скасували частину санкцій проти РФ

Рішення ухвалене на підставі ліцензії 125 "Про дозвіл на здійснення операцій, пов'язаних із зустрічами між урядом Сполучених Штатів Америки та урядом Російської Федерації на Алясці".

Згідно з документом, Мін'юст тимчасово дозволив Росії проводити транзакції, необхідні для організації зустрічі Володимира Путіна з Дональдом Трампом на Алясці.

Водночас, повного розблокування російських активів не відбудеться, а всі інші санкційні обмеження залишаються чинними.

Дозвіл чинний до 20 серпня і стосується лише тих дій, що безпосередньо пов’язані з проведенням переговорів.