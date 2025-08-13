Встреча Трампа с Путиным: США временно отменили часть санкций против РФ

Решение принято на основании лицензии 125 "О разрешении на осуществление операций, связанных со встречами между правительством Соединенных Штатов Америки и правительством Российской Федерации на Аляске".

В соответствии с документом, Минюст временно разрешил России проводить транзакции, необходимые для организации встречи Владимира Путина с Дональдом Трампом на Аляске.

В то же время, полной разблокировки российских активов не произойдет, а все остальные санкционные ограничения остаются в силе.

Разрешение действует до 20 августа и касается только тех действий, которые непосредственно связаны с проведением переговоров.