Трамп хоче провести негайну зустріч за участю Зеленського і Путіна та назвав умову

Президент США Дональд Трамп заявив, що готовий провести другу зустріч - за участі президента України Володимира Зеленського та російського диктатора Володимира Путіна - якщо саміт на Алясці "пройде добре".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг Трампа в центрі Кеннеді.

"Якщо перша зустріч пройде добре, то друга зустріч буде швидко, я б хотів провести її майже миттєво - між Путіним, Зеленським та мною, якщо вони захочуть, щоб я там був", - сказав він.

Президент США додав, що саміт на Алясці може створити хороші передумови для другої зустрічі. Але вона може не відбутися, якщо Путін буде наполягати на своїх умовах.

"Може й не бути другої зустрічі, якщо я відчую, що її не треба проводити, бо я не почую відповідей, які я маю почути, тоді у нас не буде другої зустрічі", - сказав він.

Трамп додав, що дуже добре оцінює розмову, яку сьогодні він провів із Зеленським та європейськими лідерами.

"Дуже хороша розмова. Я б оцінив на десятку", - зазначив американський президент.