Трамп скептично оцінив можливість вмовити Путіна зупинити вбивства в Україні

США, Середа 13 серпня 2025 20:00
UA EN RU
Трамп скептично оцінив можливість вмовити Путіна зупинити вбивства в Україні Фото: президент США Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Антон Корж

Президент США Дональд Трамп дуже скептично поставився до можливості вмовити російського диктатора Володимира Путіна піти на мир в Україні під час саміту на Алясці 15 серпня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг Трампа в центрі Кеннеді.

Трамп у відповідь на питання журналістів, чи вдасться йому переконати Путіна "припинити вбивства в Україні" сказав, що "скоріше, ні".

"Я думаю, відповідь, скоріше "ні", бо у мене вже були прекрасні розмови з Путіним, а потім я повертаюсь додому, а потім я бачу, як ракета ударила по будинку і люди лежать, помираючи... Але я хочу припинити війну", - сказав він.

Зазначимо, що Трамп заявив, що він готовий провести другу зустріч - вже за участі не тільки Путіна, але й президента України Володимира Зеленського. Але для цього потрібна умова - друга зустріч відбудеться, якщо саміт на Алясці "пройде добре".

Також Трамп пообіцяв російському диктатору дуже серйозні наслідки, якщо той не захоче припинити війну проти України. Проте вдаватися у подробиці американський президент не став.

Зустріч Трампа та Путіна

Нагадаємо, у п'ятницю, 15 серпня, Трамп зустрінеться на Алясці з Путіним. Зустріч пройде на військовій базі США. Трамп хоче домовлятися з главою Кремля про припинення вогню між Україною і Росією.

За даними ЗМІ, на зустрічі Путін може висунути Трампу ультиматум - визнати окуповані території України російськими в обмін на виведення військ агресора з інших районів та областей.

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц після спільної розмови Зеленського та лідерів Європи підтвердив, що Україна готова обговорювати територіальні питання на можливих мирних переговорах з Росією. Але є кілька умов, головна з них - юридичного визнання окупованих територій не буде.

