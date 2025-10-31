Зустріч Трампа із Сі Цзіньпіном і новий удар по енергетиці України: новини за 30 жовтня

Президент США Дональд Трамп зустрівся з лідером КНР Сі Цзіньпіном. Тим часом Росія завдала масованого удару по енергооб'єктах України.

Більш детально про те, що сталося в четвер, 30 жовтня, - в матеріалі РБК-Україна .

"Довго говорили про Україну": головні підсумки зустрічі Трампа і Сі Цзіньпіна

Президент США Дональд Трамп і лідер Китаю Сі Цзіньпін зустрілися в Південній Кореї. Вони заявили про "консенсус" і домовилися продовжити діалог щодо врегулювання війни в Україні.

Всі деталі зустрічі двох лідерів - у матеріалі РБК-Україна.

Удари по ТЕС, Ладижин без тепла, світло вимикали по всій Україні: новий масований обстріл РФ

У ніч на 30 жовтня Росія провела новий масштабний комбінований удар по Україні.

Ворог під час атаки задіяв ракети "Калібр", Х-101, "Кинджал" і ударні дрони "Шахеди". Основною метою стали західні області та міста, а саме - об'єкти енергетики.

Сирський відреагував на заяви РФ про "блокування" Покровська та Куп'янська

На Покровському напрямку тривають запеклі бої. Ворожа піхота намагається закріпитися в міській забудові, уникаючи прямих зіткнень, розповів головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.

При цьому він наголосив, що твердження росіян про оточення українських воїнів у Покровську, Куп'янську та Мирнограді є неправдивими.

Зеленський схвалив продовження воєнного стану та мобілізації ще на 90 днів: нові терміни

Український лідер Володимир Зеленський сьогодні, 30 жовтня, підписав закони, які подовжують воєнний стан і мобілізацію ще на 90 днів із 5 листопада.

Президент підписав відповідні закони №14128 і №14129.

Кудрицький вийшов із СІЗО після внесення застави

Колишній голова правління "Укренерго" Володимир Кудрицький вийшов із СІЗО після того, як за нього внесли заставу.

Цю інформацію РБК-Україна розкрив адвокат Микола Грабик.