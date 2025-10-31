ua en ru
Пт, 31 жовтня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Зустріч Трампа та Путіна Графіки відключення світла Мирні переговори Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Політика

Зустріч Трампа із Сі Цзіньпіном і новий удар по енергетиці України: новини за 30 жовтня

Україна, П'ятниця 31 жовтня 2025 06:30
UA EN RU
Зустріч Трампа із Сі Цзіньпіном і новий удар по енергетиці України: новини за 30 жовтня Колаж РБК-Україна
Автор: Іван Носальський

Президент США Дональд Трамп зустрівся з лідером КНР Сі Цзіньпіном. Тим часом Росія завдала масованого удару по енергооб'єктах України.

Більш детально про те, що сталося в четвер, 30 жовтня, - в матеріалі РБК-Україна.

"Довго говорили про Україну": головні підсумки зустрічі Трампа і Сі Цзіньпіна

Президент США Дональд Трамп і лідер Китаю Сі Цзіньпін зустрілися в Південній Кореї. Вони заявили про "консенсус" і домовилися продовжити діалог щодо врегулювання війни в Україні.

Всі деталі зустрічі двох лідерів - у матеріалі РБК-Україна.

Удари по ТЕС, Ладижин без тепла, світло вимикали по всій Україні: новий масований обстріл РФ

У ніч на 30 жовтня Росія провела новий масштабний комбінований удар по Україні.

Ворог під час атаки задіяв ракети "Калібр", Х-101, "Кинджал" і ударні дрони "Шахеди". Основною метою стали західні області та міста, а саме - об'єкти енергетики.

Сирський відреагував на заяви РФ про "блокування" Покровська та Куп'янська

На Покровському напрямку тривають запеклі бої. Ворожа піхота намагається закріпитися в міській забудові, уникаючи прямих зіткнень, розповів головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.

При цьому він наголосив, що твердження росіян про оточення українських воїнів у Покровську, Куп'янську та Мирнограді є неправдивими.

Зеленський схвалив продовження воєнного стану та мобілізації ще на 90 днів: нові терміни

Український лідер Володимир Зеленський сьогодні, 30 жовтня, підписав закони, які подовжують воєнний стан і мобілізацію ще на 90 днів із 5 листопада.

Президент підписав відповідні закони №14128 і №14129.

Кудрицький вийшов із СІЗО після внесення застави

Колишній голова правління "Укренерго" Володимир Кудрицький вийшов із СІЗО після того, як за нього внесли заставу.

Цю інформацію РБК-Україна розкрив адвокат Микола Грабик.

Читайте РБК-Україна в Google News
Сполучені Штати Америки Збройні сили України Китай Дональд Трамп Сі Цзіньпін Війна в Україні Ракетний удар Атака дронів Олександр Сирський
Новини
Справа Кудрицького. Як ексголова "Укренерго" опинився в суді і в чому його підозрюють
Справа Кудрицького. Як ексголова "Укренерго" опинився в суді і в чому його підозрюють
Аналітика
Війна за ШІ. Як США та Китай ведуть технологічну гонку — і чи є місце Україні
Роман Коткореспондент РБК-Україна Війна за ШІ. Як США та Китай ведуть технологічну гонку — і чи є місце Україні