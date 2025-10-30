ua en ru
Чт, 30 жовтня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Зустріч Трампа та Путіна Графіки відключення світла Мирні переговори Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Війна в Україні

Зеленський схвалив продовження воєнного стану та мобілізації ще на 90 днів: нові терміни

Україна, Четвер 30 жовтня 2025 17:35
UA EN RU
Зеленський схвалив продовження воєнного стану та мобілізації ще на 90 днів: нові терміни Фото: Володимир Зеленський, президент України (president.gov.ua)
Автор: Валерій Ульяненко

Український лідер Володимир Зеленський сьогодні, 30 жовтня, підписав закони, які продовжують воєнний стан і мобілізацію ще на 90 днів з 5 листопада.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Верховної Ради України.

Президент підписав відповідні закони №14128 і №14129. Таким чином воєнний стан та мобілізація в Україні з 5 листопада 2025 року продовжуються ще на 90 днів і діятимуть щонайменше до 3 лютого 2026 року.

Це продовження воєнного стану і мобілізації в Україні стало вже 17-м з початку повномасштабної війни. Востаннє Верховна Рада продовжувала воєнний стан і мобілізацію 15 липня.

Що таке воєнний стан

Воєнний стан - це особливий правовий режим, який ввели після повномасштабного вторгнення Росії. Його вводять через небезпеку для незалежності та територіальної цілісності України внаслідок збройної агресії чи загрози нападу.

Воєнний стан передбачає надання додаткових повноважень органам державної влади, військовому командуванню, місцевим адміністраціям і органам самоврядування. Вони необхідні для відвернення загрози та відбивання агресії.

Зазначимо, мобілізації підлягають чоловіки віком від 25 до 60 років, які пройшли медичну комісію. При цьому можуть бути мобілізовані і жінки з медичною освітою, проте виключно добровільно.

Раніше міністр оборони України Денис Шмигаль зазначив, що нинішні темпи мобілізації є достатніми для поповнення особового складу та формування резервів.

Детальніше про те, які існують заборони під час воєнного стану - у матеріалі РБК-Україна.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир Зеленський Війна в Україні Мобілізація в Україні
Новини
Удари по ТЕС, Ладижин без тепла, світло вимикали по всій Україні: наслідки атаки РФ
Удари по ТЕС, Ладижин без тепла, світло вимикали по всій Україні: наслідки атаки РФ
Аналітика
Війна за ШІ. Як США та Китай ведуть технологічну гонку — і чи є місце Україні
Роман Коткореспондент РБК-Україна Війна за ШІ. Як США та Китай ведуть технологічну гонку — і чи є місце Україні