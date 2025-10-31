Встреча Трампа с Си Цзиньпином и новый удар по энергетике Украины: новости за 30 октября

Президент США Дональд Трамп встретился с лидером КНР Си Цзиньпином. Тем временем Россия нанесла массированный удар по энергообъектам Украины.

Более детально о том, что произошло в четверг, 30 октября, - в материале РБК-Украина .

"Долго говорили об Украине": главные итоги встречи Трампа и Си Цзиньпина

Президент США Дональд Трамп и лидер Китая Си Цзиньпин встретились в Южной Корее. Они заявили о "консенсусе" и договорились продолжить диалог по урегулированию войны в Украине.

Все детали встречи двух лидеров - в материале РБК-Украина.

Удары по ТЭС, Ладыжин без тепла, свет выключали по всей Украине: новый массированный обстрел РФ

В ночь на 30 октября Россия провела новый масштабный комбинированный удар по Украине.

Враг во время атаки задействовал ракеты "Калибр", Х-101, "Кинжал" и ударные дроны "Шахеды". Основной целью стали западные области и города, а именно - объекты энергетики.

Сырский отреагировал на заявления РФ о "блокировке" Покровска и Купянска

На Покровском направлении продолжаются ожесточенные бои. Вражеская пехота пытается закрепиться в городской застройке, избегая прямых столкновений, рассказал главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.

При этом он подчеркнул, что утверждения россиян об окружении украинских воинов в Покровске, Купянске и Мирнограде являются ложными.

Зеленский одобрил продление военного положения и мобилизации еще на 90 дней: новые сроки

Украинский лидер Владимир Зеленский сегодня, 30 октября, подписал законы, которые продлевают военное положение и мобилизацию еще на 90 дней с 5 ноября.

Президент подписал соответствующие законы №14128 и №14129.

Кудрицкий вышел из СИЗО после внесения залога

Бывший глава правления "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий вышел из СИЗО после того, как за него внесли залог.

Эту информацию РБК-Украина раскрыл адвокат Николай Грабик.