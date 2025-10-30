Кудрицький вийшов із СІЗО після внесення застави

Колишній голова правління "Укренерго" Володимир Кудрицький вийшов із СІЗО після того, як за нього внесли заставу.

Про це РБК-Україна повідомив адвокат Микола Грабик.

Більш детальну інформацію Грабик не розкрив.

Справа Кудрицького

Нагадаємо, раніше Державне бюро розслідувань оголосило про підозру львівському бізнесменові та колишньому керівнику "Укренерго".

Як повідомили джерела РБК-Україна, підозри стосуються бізнесмена Ігоря Гринкевича, який вже перебуває в СІЗО у справі про махінації з військовими закупівлями, та екс-глави "Укренерго" Володимира Кудрицького.

Слідство вважає, що саме Гринкевич організував схему, а Кудрицький, обіймаючи у 2018 році посаду заступника директора з інвестицій "Укренерго", вступив із ним у змову.

За даними ДБР, у результаті тендерів між "Укренерго" і приватною компанією було укладено два договори на суму понад 68 млн гривень.

Після цього підряднику перерахували аванс - понад 13,7 млн гривень, які фігуранти привласнили, не маючи наміру виконувати умови контрактів.

У бюро зазначили, що учасники оборудки намагалися легалізувати отримані кошти, здійснюючи фінансові операції, щоб надати їм вигляду законних.

Гринкевичу оголошено підозру за статтями, пов'язаними з шахрайством, підробкою документів і відмиванням доходів.

Кудрицького затримали за статтею про шахрайство в особливо великих розмірах. Санкції передбачають до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Учора, 29 жовтня, суд обрав Кудрицькому запобіжний захід у вигляді арешту з можливістю внести заставу в розмірі 13,7 млн гривень. Адвокат Микола Грабик обіцяв, що сторона захисту подаватиме апеляцію.

Уже сьогодні, 30 жовтня, стало відомо, що за Кудрицького внесли заставу.