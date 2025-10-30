Удари по ТЕС, Ладижин без тепла, світло вимикали по всій Україні: наслідки атаки РФ
У ніч проти 30 жовтня Росія здійснила масштабний комбінований удар по Україні, застосувавши ракети "Калібр", Х-101, "Кинджал" і ударні дрони "Шахеди". Основною метою стали західні області та міста, а саме - об'єкти енергетики.
РБК-Україна в матеріалі нижче зібрало головне про нічну атаку.
Головне:
- Росія здійснила масштабну ракетно-дронову атаку на енергетичну інфраструктуру України.
- Застосовано ракети "Калібр", Х-101, "Кинджал" і багато "Шахедів".
- Основні цілі - теплоелектростанції та енергетичні об’єкти у західних регіонах.
- У всіх областях планові відключення світла.
- Серйозно пошкоджено обладнання ТЕС, ведуться відновлювальні роботи.
- Це вже третя масована атака на енергетичні об’єкти у жовтні.
Головний удар - енергетика
Ворог почав свою атаку ударними дронами-камікадзе. Повітряні сили ЗСУ писали про пуски "Шахедів" ворогом ще від учорашнього вечора. Під ударом була Чернігівщина.
Вже після 3:00 Повітряні сили зафіксували пуски крилатих ракет з моря - частина вдарила по Запоріжжю та Дніпропетровщині, інші полетіли на захід. За даними моніторингових каналів, "Кинджали” атакували Ладижин (Вінницька область), згодом удари фіксували у напрямку Бурштина (Івано-Франківщина), Добротвора та Стрия (Львівщина).
Під загрозою були також Сміла, Канів, Чернівці, Тернопіль та Львів. Під ранок у Львові та Івано-Франківській області почались перебої зі світлом.
Пізніше міністр енергетики підтвердила - Росія знову завдала масованого ракетно-дронового удару по енергетичній інфраструктурі України.
Спочатку в багатьох регіонах відбулися аварійні відключення електроенергії. Після 6:40 ракети зникли з радарів, проте "Шахеди" продовжили атаку, зокрема на енергетичні об’єкти у Ладижині, Добротворі й Бурштині. В останньому місцеві Телеграм-канали писали про серію вибухів.
Вже близько 08:00 стало відомо, що замість аварійних відключень по всій Україні ввели графіки планових відключень електрики.
За інформацією ДТЕК, Росія знову атакувала теплоелектростанції в різних регіонах України, серйозно пошкоджено обладнання ТЕС. Йде робота над усуненням наслідків.
Це вже третя масована атака на теплоелектростанції компанії за жовтень.
Вже о 10:20 Міненерго заявило, що погодинні відключення електроенергії скасовані на всій території України.
Водночас існує ймовірність їх повернення протягом доби. Тому треба стежити за оновленнями на офіційних сторінках обленерго вашого регіону.
У деяких регіонах до 19:00 діють графіки обмеження потужності для промислових споживачів.
Наслідки по регіонах
У Києві близько 01:00 оголосили повітряну тривогу через загрозу ворожих дронів. Працювала ППО. Пізніше небезпека вже була оголошена через ракетну загрозу.
Про влучання чи падіння уламків у Києві не повідомлялося.
Київська область
Тим часом у Київській області, а саме в Борисполі постраждала 35-річна жінка.
Загалом в області наслідки ворожої атаки у двох районах:
- В Бориспільському районі пошкоджено 7 приватних будинків, будівлі підприємства, у трьох багатоповерхівках вибиті вікна. Пошкоджено 9 автомобілів та 8 автобусів, 2 автомобілі знищено.
- У Білоцерківському районі пошкоджено один приватний будинок.
Запоріжжя
По Запоріжжю ворог бив ракетами та безпілотниками.
Унаслідок удару по місту поранені щонайменше 15 людей, у тому числі шестеро маленьких дітей, заявили в ОВА. Але кількість постраждалих постійно зростає.
Рятувальники підтвердили інформацію, що під завалами перебуває людина.
Є пошкодження будинків та влучання у гуртожиток - там зруйновані кілька поверхів. Постраждали й обʼєкти інфраструктури.
Дніпро
Ворог атакував Дніпро ракетою. Її спрямував на підприємство. Загиблих і постраждалих немає.
Безпілотниками агресор влучив по Покровській та Миколаївській громадах Синельниківського району. Виникли пожежі. Пошкоджені інфраструктура та приватні будинки.
По Нікопольщині російська армія била FPV-дронами та артилерією. Потерпали райцентр, Марганецька, Покровська, Мирівська громади. Без жертв.
Миколаївщина
Внаслідок ворожої масованої атаки в Миколаївській області зафіксовані знеструмлення. За даними "Укрзалізниці", деякі пасажирські поїзди в регіоні курсуватимуть із затримками. Ведуться роботи з відновлення.
Постраждалих немає.
Ладижин
Через російську атаку Ладижин (Вінницька область), де знаходиться ТЕС, залишився без тепла й води.
За словами секретаря міськради Олександра Коломійця, фахівці наразі запускають міжбудинкові колонки та організовують підвіз технічної води. Також готують альтернативну систему теплопостачання.
Дитсадки тимчасово не працюють.
В ОВА пізніше повідомили, що Вінниччина сьогодні опинилася під масованою атакою. Внаслідок прильотів є пошкодження цивільної та критичної інфраструктури, житлових будинків, транспорту. 4 дорослих отримали травми легкої та середньої ступенів тяжкості та 1 дитина 7 років, яка у важкому стані.
Наразі відбувається гасіння пожеж. Поступово відновлюється електропостачання в області.
Івано-Франківщина
На світанку ворог завдав масованого удару по обʼєкту критичної інфраструктури Прикарпаття, заявили в ОВА.
На цей час інформації про постраждалих немає.
Також відомо про два домогосподарства, що зазнали незначних ушкоджень.
Що стосується самого Івано-Франківська, то там без наслідків.
"На території громади все спокійно! Пошкоджень нема! Водопостачання і включення теплопостачання без перебоїв! Щодо світла, то можливі погодинні відключення!", - повідомив мер міста Руслан Марцінків.
За словами голови ОВА Світлани Онищук, на світанку ворог завдав масованого удару по обʼєкту критичної інфраструктури Прикарпаття. Подробиць вона не навела.
Бурштин
Місцеві Телеграм-канали повідомляли про десятки вибухів у місті Бурштин, біля якої розташована Бурштинська ТЕС - це найбільша теплоелектростанція на заході України й одна з найпотужніших в країні. Вона забезпечує світлом 3 млн споживачів у Закарпатській, частково Івано-Франківській та Львівській областях.
ТЕС розташована на перетині ліній електропередач, що з'єднують Україну з Угорщиною, Румунією, Словаччиною. ТЕС під'єднана до електромережі за допомогою ЛЕП 4×220кВ, 4×330кВ та 1×400кВ.
Під час російсько-української війни внаслідок російських ракетних атак станція зазнала сильних руйнувань, проте за словами керівництва ТЕС буде відновлена.
Львівщина
У деяких районах Львова під час атаки зникло світло.
Моніторингові канали повідомляли, що одна з ракет на Львівщині могла вдарити по Стрию, де розташовані газові сховища.
Близько 6:20 кілька крилатих ракет зафіксували у повітряному просторі області.
Місцева влада вранці повідомила, що внаслідок комбінованого повітряно-ракетного удару, на Львівщині пошкоджені два об’єкти енергетичної інфраструктури.
Черкащина
На Черкащині через обстріл спалахнула пожежа на фермі, повідомили в ДСНС.
Вогонь знищив покрівлю на площі 1200 кв. м, загинула одна тварина.
Кіровоградщина
У повітряному просторі Кіровоградської області вночі було зафіксовано десятки ворожих дронів та крилаті ракети.
"В громадах області обійшлося без надзвичайних подій", - повідомили в ОВА.
Хмельницька область
Під час повітряної тривоги в Хмельницькій області працювала ППО, мешканці регіону могли чути вибухи.
Є збиття ворожих цілей.
Станом на зараз повідомлень про жертв чи руйнування на Хмельниччині немає.
Нагадаємо, що сьогодні внаслідок масованої ракетно-дронової атаки на енергетичну інфраструктуру у всіх регіонах України світло вимикатимуть за графіками з 08:00 до 19:00 - обсягом від 1 черги до 2 черг.
Як подивитися свою чергу та графік - в окремому матеріалі РБК-Україна.
Під час підготовки матеріалу використовувалися дані: ДСНС, Міненерго, "Укренерго", а також заяви ОВА та інших представників місцевої влади тощо.