Удари по ТЕС, Ладижин без тепла, світло вимикали по всій Україні: наслідки атаки РФ

У ніч проти 30 жовтня Росія здійснила масштабний комбінований удар по Україні, застосувавши ракети "Калібр", Х-101, "Кинджал" і ударні дрони "Шахеди". Основною метою стали західні області та міста, а саме - об'єкти енергетики.

РБК-Україна в матеріалі нижче зібрало головне про нічну атаку.

Головне:

Росія здійснила масштабну ракетно-дронову атаку на енергетичну інфраструктуру України.

Застосовано ракети "Калібр", Х-101, "Кинджал" і багато "Шахедів".

Основні цілі - теплоелектростанції та енергетичні об’єкти у західних регіонах.

У всіх областях планові відключення світла.

Серйозно пошкоджено обладнання ТЕС, ведуться відновлювальні роботи.

Це вже третя масована атака на енергетичні об’єкти у жовтні.

Головний удар - енергетика

Ворог почав свою атаку ударними дронами-камікадзе. Повітряні сили ЗСУ писали про пуски "Шахедів" ворогом ще від учорашнього вечора. Під ударом була Чернігівщина.

Вже після 3:00 Повітряні сили зафіксували пуски крилатих ракет з моря - частина вдарила по Запоріжжю та Дніпропетровщині, інші полетіли на захід. За даними моніторингових каналів, "Кинджали” атакували Ладижин (Вінницька область), згодом удари фіксували у напрямку Бурштина (Івано-Франківщина), Добротвора та Стрия (Львівщина).

Під загрозою були також Сміла, Канів, Чернівці, Тернопіль та Львів. Під ранок у Львові та Івано-Франківській області почались перебої зі світлом.

Пізніше міністр енергетики підтвердила - Росія знову завдала масованого ракетно-дронового удару по енергетичній інфраструктурі України.

Спочатку в багатьох регіонах відбулися аварійні відключення електроенергії. Після 6:40 ракети зникли з радарів, проте "Шахеди" продовжили атаку, зокрема на енергетичні об’єкти у Ладижині, Добротворі й Бурштині. В останньому місцеві Телеграм-канали писали про серію вибухів.

Вже близько 08:00 стало відомо, що замість аварійних відключень по всій Україні ввели графіки планових відключень електрики.

За інформацією ДТЕК, Росія знову атакувала теплоелектростанції в різних регіонах України, серйозно пошкоджено обладнання ТЕС. Йде робота над усуненням наслідків.

Це вже третя масована атака на теплоелектростанції компанії за жовтень.

Вже о 10:20 Міненерго заявило, що погодинні відключення електроенергії скасовані на всій території України.

Водночас існує ймовірність їх повернення протягом доби. Тому треба стежити за оновленнями на офіційних сторінках обленерго вашого регіону.

У деяких регіонах до 19:00 діють графіки обмеження потужності для промислових споживачів.

Наслідки по регіонах

У Києві близько 01:00 оголосили повітряну тривогу через загрозу ворожих дронів. Працювала ППО. Пізніше небезпека вже була оголошена через ракетну загрозу.

Про влучання чи падіння уламків у Києві не повідомлялося.

Київська область

Тим часом у Київській області, а саме в Борисполі постраждала 35-річна жінка.

Загалом в області наслідки ворожої атаки у двох районах:

В Бориспільському районі пошкоджено 7 приватних будинків, будівлі підприємства, у трьох багатоповерхівках вибиті вікна. Пошкоджено 9 автомобілів та 8 автобусів, 2 автомобілі знищено.

У Білоцерківському районі пошкоджено один приватний будинок.