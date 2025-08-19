Зустріч Трампа і Зеленського та просування ЗСУ у Донецькій області: новини за 18 серпня

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч з резидентом США Дональдом Трампом та європейськими лідерами. Тим часом ЗСУ просунулися вперед і зачистили шість населених пунктів у Донецькій області.

Зустріч Зеленського та Трампа

У понеділок, 18 серпня, президент України Володимир Зеленський зустрівся з президентом США Дональдом Трампом у Білому домі. До них також приєдналися низка європейських лідерів. Вони обговорювали умови завершення війни в Україні.

ЗСУ просунулися вперед і зачистили шість населених пунктів на Донеччині

Сили оборони України за останні два тижні зачистили низку населених пунктів у Донецькій області та завдали противнику значних втрат у живій силі й техніці.

Як повідомили у Генштабі ЗСУ, з 4 по 17 серпня українські військові спільно з підрозділами 1-го корпусу НГУ "Азов" повністю зачистили села Грузьке, Рубіжне, Нововодяне, Петрівка, Веселе та Золотий Колодязь.

У результаті боїв російські війська втратили майже тисячу військових убитими, понад 350 пораненими, ще 37 окупантів потрапили в полон.

Також підрозділи ЗСУ знищили і пошкодили 11 танків, 8 бойових броньованих машин, понад сотню одиниць автомобільної техніки, одну реактивну систему залпового вогню, 22 гармати та 106 безпілотників.

Трамп анонсував новий обмін полоненими між Україною та РФ

За словами президента США Дональда Трампа, дуже скоро може відбутися новий обмін полоненими між Україною та Росією. Йдеться про понад тисячу осіб.

"Думаю, ми побачимо позитивні кроки. Я знаю, є понад тисяча полонених, і я знаю, вони (росіяни, - ред.) їх мають відпустити дуже скоро, може, негайно", - сказав Трамп.

Водночас подробиць щодо можливого обміну полоненими американський лідер не розповів.

Сили оборони ударили по НПС "Нікольскоє" у РФ

У ніч на 18 серпня підрозділи Сил безпілотних систем Збройних Сил України у взаємодії з іншими складовими Сил оборони вразили нафтоперекачувальну станцію "Нікольскоє" в Тамбовській області РФ.

Наслідки удару включають пожежу на об’єкті та повну зупинку перекачування нафти трубопроводом "Дружба".

За даними Генштабу ЗСУ, НПС "Нікольскоє" є частиною економічної інфраструктури РФ і задіяна в забезпеченні окупаційних військ.

РФ повторно вдарила по нафтобазі SOCAR біля Одеси

Росіяни завдали удару дронами-камікадзе "Шахед" по нафтобазі азербайджанської компанії SOCAR в Одеському районі в ніч на 18 серпня. Це вже друга атака за останні два тижні.

Як стало відомо, після серії прямих влучань виникла потужна пожежа. Було пошкоджено всі резервуари, насосну станцію, операторські приміщення, вагову та технічні споруди, а також зруйновано огорожу. Обсяг зберігання палива на базі перевищує 16 тисяч кубометрів.