ЗСУ просунулися вперед і зачистили шість населених пунктів на Донеччині, - Генштаб

Понеділок 18 серпня 2025 13:49
ЗСУ просунулися вперед і зачистили шість населених пунктів на Донеччині, - Генштаб Фото: Сили оборони просунулися вперед і закріпилися на нових рубежах (Getty Images)
Автор: Владислава Ткаченко

Сили оборони України за останні два тижні зачистили низку населених пунктів у Донецькій області та завдали противнику значних втрат у живій силі й техніці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.

З 4 по 17 серпня українські військові спільно з підрозділами 1-го корпусу НГУ «Азов» повністю зачистили села Грузьке, Рубіжне, Нововодяне, Петрівка, Веселе та Золотий Колодязь.

У результаті боїв російські війська втратили майже тисячу військових убитими, понад 350 пораненими, ще 37 окупантів потрапили в полон.

Також підрозділи ЗСУ знищили і пошкодили 11 танків, 8 бойових броньованих машин, понад сотню одиниць автомобільної техніки, одну реактивну систему залпового вогню, 22 гармати та 106 безпілотників.

На напрямку Добропілля тривають стабілізаційні заходи. Лише за минулу добу українські військові взяли в полон ще сімох російських військових.

Окрім того, силами 7-го корпусу Десантно-штурмових військ разом із суміжними підрозділами було зачищено місто Покровськ від залишків російських диверсійних груп.

Українські підрозділи також просунулися вперед на кількох ділянках і закріпилися на нових позиціях.

Ситуація на фронті

Нагадаємо, що протягом минулої доби зафіксовано 182 бойових зіткнень.

Найгарячішим залишається Покровський напрямок, де українські воїни відбили 58 наступальних штурмові противника.

На Покровському напрямку українські воїни зупинили 58 наступальних і штурмових дій.

Крім того, військові частини ДШВ ЗС України звільнили населені пункти Золотий Колодязь та Петрівка в Донецькій області.

