UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Обстріл Києва Зустріч Зеленського та Трампа Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні

Зустріч Трампа і Зеленського перенесли: що сказали в Білому домі

Фото: Дональд Трамп і Володимир Зеленський (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

Президент України Володимир Зеленський уже сьогодні мав зустрітися з президентом США Дональдом Трампом у Флориді. Однак їхню зустріч було перенесено.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-пул Білого дому.

Як відомо, спочатку зустріч лідерів була запланована на 22:00 за київським часом. Однак тепер переговори розпочнуться на дві години раніше.

Згідно з новим розкладом, Трамп візьме участь у двосторонній зустрічі із Зеленським о 13:00 за місцевим часом (о 20:00 за київським). Тобто, зустріч лідерів буде на дві години раніше, ніж планувалося спочатку.

У чому причина перенесення - про це не повідомляють.

Зустріч Трампа і Зеленського

Нагадаємо, що кілька годин тому стало відомо, що Володимир Зеленський, судячи з усього, вже прибув до США.

За даними ЗМІ, на зустрічі з Трампом він має намір усунути розбіжності щодо мирного плану.

Під час спілкування з журналістами Зеленський повідомив, що на цих переговорах він обов'язково порушуватиме питання територій. Зокрема, сторони обговорять Донбас і Запорізьку АЕС.

Також він анонсував, що обговорюватимуться питання гарантій безпеки, військового виміру, план відновлення та послідовні дії.

Крім того, Зеленський разом із прем'єр-міністром Канади та європейськими лідерами обговорили дипломатичний трек. Після цього президент анонсував, що після переговорів із Трампом, він проведе ще одну розмову з європейськими лідерами.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир ЗеленськийСполучені Штати АмерикиДональд ТрампВійна в УкраїніЗустріч Зеленського та Трампамирний план США