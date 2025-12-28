Зустріч Трампа і Зеленського перенесли: що сказали в Білому домі

Президент України Володимир Зеленський уже сьогодні мав зустрітися з президентом США Дональдом Трампом у Флориді. Однак їхню зустріч було перенесено.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-пул Білого дому.
Як відомо, спочатку зустріч лідерів була запланована на 22:00 за київським часом. Однак тепер переговори розпочнуться на дві години раніше.
Згідно з новим розкладом, Трамп візьме участь у двосторонній зустрічі із Зеленським о 13:00 за місцевим часом (о 20:00 за київським). Тобто, зустріч лідерів буде на дві години раніше, ніж планувалося спочатку.
У чому причина перенесення - про це не повідомляють.
Нагадаємо, що кілька годин тому стало відомо, що Володимир Зеленський, судячи з усього, вже прибув до США.
За даними ЗМІ, на зустрічі з Трампом він має намір усунути розбіжності щодо мирного плану.
Під час спілкування з журналістами Зеленський повідомив, що на цих переговорах він обов'язково порушуватиме питання територій. Зокрема, сторони обговорять Донбас і Запорізьку АЕС.
Також він анонсував, що обговорюватимуться питання гарантій безпеки, військового виміру, план відновлення та послідовні дії.
Крім того, Зеленський разом із прем'єр-міністром Канади та європейськими лідерами обговорили дипломатичний трек. Після цього президент анонсував, що після переговорів із Трампом, він проведе ще одну розмову з європейськими лідерами.