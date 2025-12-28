Зеленський прибув до США для зустрічі з Трампом

Президент України Володимир Зеленський прибув до Сполучених Штатів Америки. У нього запланована зустріч з американським лідером Дональдом Трампом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пост першого заступника глави МЗС України Сергія Кислицю в соцмережі Х та " Суспільне ".

Сергій Кислиця у своєму дописі показав фото літака з написом "TRUMP" та написав: "Добрий вечір, Флоридо".

У той же час про те, що Володимир Зеленський прибув до США, повідомило "Суспільне" з посиланням на власного кореспондента.

Анонс зустрічі

26 грудня Зеленський розповів, що найближчим часом проведе зустріч з президентом США Дональдом Трампом щодо мирного плану.

"Жодного дня не втрачаємо. Домовилися про зустріч на найвищому рівні - з президентом Трампом найближчим часом. Багато може вирішитися до Нового року", - повідомив Зеленський.

Того ж дня репортер Axios Барак Равід повідомив, що Зеленський може провести зустріч Трампом у неділю, 28 грудня. Зустріч запланована у резиденції Трампа, що у штаті Флорида.

"Президент Трамп зустрінеться з президентом України Зеленським у неділю в Мар-а-Лаго, повідомляє український чиновник", - йшлося у короткому дописі Барака.

Мирний план США

24 грудня Зеленський уперше оприлюднив зміст погодженого зі США мирного плану, який складається з 20 пунктів.

Крім самого мирного плану є такі документи:

тристоронній документ щодо гарантій безпеки - Україна, США і Європа,

двосторонній документ - гарантії безпеки для України від США.

дорожня карта процвітання України - пропрацьований з США документ щодо відновлення та економічного розвитку, містить бачення розвитку до 2040 року.

Напередодні посол США при НАТО Метью Вітакер озвучив орієнтовні строки можливого укладення миру між Україною та Росією. За його словами, за нинішнього етапу переговорів і за посередництва Білого дому мирну угоду можна досягти протягом найближчих 90 днів.

Вітакер також визнав, що попри удари РФ по українській енергетиці, російська сторона зазнає не менш відчутних втрат від атак України, що, на його думку, підштовхує до завершення війни.

Проєкт мирної угоди вже передали Володимиру Путіну. Днями спецпредставник Кремля Кирило Дмитрієв доставив документи до Москви, після чого прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков повідомив, що в Кремлі наразі аналізують матеріали, отримані за підсумками переговорів у Маямі.