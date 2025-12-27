"Після зустрічі з Трампом": Зеленський анонсував ще одну розмову з європейцями

Президент України Володимир Зеленський анонсував, що українська делегація проведе ще одну розмову з європейськими лідерами після зустрічі із Дональдом Трампом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави держави.

Зеленський поінформував, що сьогодні він разом з українською делегацією провів розмову з прем'єр-міністром Канади Марком Карні та європейськими лідерами. Зокрема, сторони обговорили дипломатичний трек та його пріоритети, а після розмови з Трампом очікується ще одні переговори.

"Україна цінує всю підтримку. Завтра після зустрічі з Президентом Трампом продовжимо розмову. Потрібні сильні позиції як на фронті, так і в дипломатії, щоб Путін не зміг маніпулювати та уникати реального і справедливого закінчення війни. Світ має достатньо сил, щоб гарантувати безпеку та мир. Дякую!", - резюмував глава держави.