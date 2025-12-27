ua en ru
Нд, 28 грудня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Обстріл Києва Зустріч Зеленського та Трампа Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Війна в Україні

"Після зустрічі з Трампом": Зеленський анонсував ще одну розмову з європейцями

Субота 27 грудня 2025 23:20
UA EN RU
"Після зустрічі з Трампом": Зеленський анонсував ще одну розмову з європейцями Фото: президент України Володимир Зеленський (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

Президент України Володимир Зеленський анонсував, що українська делегація проведе ще одну розмову з європейськими лідерами після зустрічі із Дональдом Трампом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави держави.

Зеленський поінформував, що сьогодні він разом з українською делегацією провів розмову з прем'єр-міністром Канади Марком Карні та європейськими лідерами. Зокрема, сторони обговорили дипломатичний трек та його пріоритети, а після розмови з Трампом очікується ще одні переговори.

"Україна цінує всю підтримку. Завтра після зустрічі з Президентом Трампом продовжимо розмову. Потрібні сильні позиції як на фронті, так і в дипломатії, щоб Путін не зміг маніпулювати та уникати реального і справедливого закінчення війни. Світ має достатньо сил, щоб гарантувати безпеку та мир. Дякую!", - резюмував глава держави.

Зустріч Трампа і Зеленського

Нагадаємо, що завтра, 28 жовтня, в резиденції Трампа у Флориді відбудеться зустріч лідерів США і України. Сторони мають намір обговорити мирний план.

У ЗМІ писали, що Зеленський має намір на цих переговорах з Трампом усунути ключові розбіжності щодо документа.

Зокрема, глава держави публічно повідомив, що обов'язково підніматиме питання територій, а саме Донбасу і Запорізької АЕС.

Також Зеленський розповів, що має намір обговорити 5 пунктів. Серед них: гарантії безпеки, військовий вимір, план відновлення і план послідовних дій.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир Зеленський Дональд Трамп Війна в Україні мирний план США
Новини
В Генштабі ЗСУ "рознесли" Путіна та Герасімова, які "захопили" Мирноград та Гуляйполе
В Генштабі ЗСУ "рознесли" Путіна та Герасімова, які "захопили" Мирноград та Гуляйполе
Аналітика
"Зеленського в Москві зустрінуть тепло". Як росіяни в полоні виправдовують війну
Юлія Акимовакерівниця рубрики Надзвичайні події "Зеленського в Москві зустрінуть тепло". Як росіяни в полоні виправдовують війну