Встречу Трампа и Зеленского перенесли: что сказали в Белом доме

Как известно, изначально встреча лидеров была запланирована на 22:00 по киевскому времени. Однако теперь переговоры начнутся на два часа раньше.

Согласно новому расписанию, Трамп примет участие в двухсторонней встрече с Зеленским в 13:00 по местному времени (в 20:00 по киевскому). То есть, встреча лидеров будет на два часа раньше, чем планировалось изначально.

В чем причина переноса - об этом не сообщается.