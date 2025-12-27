Гарантії, відновлення та інше. Україна та США обговорять завтра 5 пунктів, - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що на завтрашній зустрічі з президентом США Дональдом Трампом він планує обговорили п'ять ключових питань.

Як повідомляє РБК-Україна, про це Зеленський сказав під час спілкування з журналістами.

Він зазначив, що сьогодні Україна має двосторонній трек, буде зустріч зі Сполученими Штатами Америки. На переговорах будуть обговорюватися наступні пункти: гарантії безпеки Україна-США;

гарантії безпеки Україна-Європа;

військовий вимір;

план добробуту та відновлення (у плані відновлення буде багато документів);

план послідовних дій. "Тобто, ми хочемо запропонувати крок за кроком, як можна зробити так, щоби всі ті плани, про які я вже сказав, реально запрацювали. Вони (США - ред.), безумовно, проговорять все це з росіянами, і будемо мати фідбек", - пояснив президент.