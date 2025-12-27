Гарантії, відновлення та інше. Україна та США обговорять завтра 5 пунктів, - Зеленський
Президент України Володимир Зеленський заявив, що на завтрашній зустрічі з президентом США Дональдом Трампом він планує обговорили п'ять ключових питань.
Як повідомляє РБК-Україна, про це Зеленський сказав під час спілкування з журналістами.
Він зазначив, що сьогодні Україна має двосторонній трек, буде зустріч зі Сполученими Штатами Америки. На переговорах будуть обговорюватися наступні пункти:
- гарантії безпеки Україна-США;
- гарантії безпеки Україна-Європа;
- військовий вимір;
- план добробуту та відновлення (у плані відновлення буде багато документів);
- план послідовних дій.
"Тобто, ми хочемо запропонувати крок за кроком, як можна зробити так, щоби всі ті плани, про які я вже сказав, реально запрацювали. Вони (США - ред.), безумовно, проговорять все це з росіянами, і будемо мати фідбек", - пояснив президент.
Зустріч Трампа і Зеленського
Нагадаємо, що завтра, 28 грудня, президент США Дональд Трамп прийме президента України Володимира Зеленського у своїй резиденції в Мар-а-Лаго (штат Флорида). Зустріч очікується ввечері за київським часом.
Український лідер вже анонсував, що крім нього, до складу української делегації увійшли секретар РНБО Рустем Умеров, міністр економіки Олексій Соболєв, начальник Генштабу ЗСУ Андрій Гнатов, радник глави ОП Олександр Бевз і перший заступник глави МЗС України Сергій Кислиця.
Згідно з інформацією в ЗМІ, Зеленський на зустрічі з Трампом має намір усунути ключові розбіжності щодо мирного плану.
Сам президент України публічно повідомив, що в ході переговорів обов'язково підніматиме питання території. Зокрема, сторони обговорять і Донбас, і Запорізьку АЕС.
Раніше РБК-Україна повідомляло, що Зеленський вже вилетів до США, але спочатку зустрінеться з прем'єр-міністром Канади Марком Карні, а також проведе онлайн-зустріч з європейськими лідерами.