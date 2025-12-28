Зустріч Трампа і Зеленського перенесли: що сказали в Білому домі

Президент України Володимир Зеленський уже сьогодні мав зустрітися з президентом США Дональдом Трампом у Флориді. Однак їхню зустріч було перенесено.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-пул Білого дому.

Як відомо, спочатку зустріч лідерів була запланована на 22:00 за київським часом. Однак тепер переговори розпочнуться на дві години раніше.

Згідно з новим розкладом, Трамп візьме участь у двосторонній зустрічі із Зеленським о 13:00 за місцевим часом (о 20:00 за київським). Тобто, зустріч лідерів буде на дві години раніше, ніж планувалося спочатку.

У чому причина перенесення - про це не повідомляють.