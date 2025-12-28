ua en ru
Нд, 28 грудня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Обстріл Києва Зустріч Зеленського та Трампа Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Війна в Україні

Зустріч Трампа і Зеленського перенесли: що сказали в Білому домі

Неділя 28 грудня 2025 05:25
UA EN RU
Зустріч Трампа і Зеленського перенесли: що сказали в Білому домі Фото: Дональд Трамп і Володимир Зеленський (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

Президент України Володимир Зеленський уже сьогодні мав зустрітися з президентом США Дональдом Трампом у Флориді. Однак їхню зустріч було перенесено.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-пул Білого дому.

Як відомо, спочатку зустріч лідерів була запланована на 22:00 за київським часом. Однак тепер переговори розпочнуться на дві години раніше.

Згідно з новим розкладом, Трамп візьме участь у двосторонній зустрічі із Зеленським о 13:00 за місцевим часом (о 20:00 за київським). Тобто, зустріч лідерів буде на дві години раніше, ніж планувалося спочатку.

У чому причина перенесення - про це не повідомляють.

Зустріч Трампа і Зеленського перенесли: що сказали в Білому домі

Зустріч Трампа і Зеленського

Нагадаємо, що кілька годин тому стало відомо, що Володимир Зеленський, судячи з усього, вже прибув до США.

За даними ЗМІ, на зустрічі з Трампом він має намір усунути розбіжності щодо мирного плану.

Під час спілкування з журналістами Зеленський повідомив, що на цих переговорах він обов'язково порушуватиме питання територій. Зокрема, сторони обговорять Донбас і Запорізьку АЕС.

Також він анонсував, що обговорюватимуться питання гарантій безпеки, військового виміру, план відновлення та послідовні дії.

Крім того, Зеленський разом із прем'єр-міністром Канади та європейськими лідерами обговорили дипломатичний трек. Після цього президент анонсував, що після переговорів із Трампом, він проведе ще одну розмову з європейськими лідерами.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир Зеленський Сполучені Штати Америки Дональд Трамп Війна в Україні Зустріч Зеленського та Трампа мирний план США
Новини
В Генштабі ЗСУ "рознесли" Путіна та Герасімова, які "захопили" Мирноград та Гуляйполе
В Генштабі ЗСУ "рознесли" Путіна та Герасімова, які "захопили" Мирноград та Гуляйполе
Аналітика
"Зеленського в Москві зустрінуть тепло". Як росіяни в полоні виправдовують війну
Юлія Акимовакерівниця рубрики Надзвичайні події "Зеленського в Москві зустрінуть тепло". Як росіяни в полоні виправдовують війну