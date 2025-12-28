ua en ru
Встречу Трампа и Зеленского перенесли: что сказали в Белом доме

Воскресенье 28 декабря 2025 05:25
Встречу Трампа и Зеленского перенесли: что сказали в Белом доме Фото: Дональд Трамп и Владимир Зеленский (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

Президент Украины Владимир Зеленский уже сегодня должен встретиться с президентом США Дональдом Трампом во Флориде. Однако их встреча была перенесена.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-пул Белого дома.

Как известно, изначально встреча лидеров была запланирована на 22:00 по киевскому времени. Однако теперь переговоры начнутся на два часа раньше.

Согласно новому расписанию, Трамп примет участие в двухсторонней встрече с Зеленским в 13:00 по местному времени (в 20:00 по киевскому). То есть, встреча лидеров будет на два часа раньше, чем планировалось изначально.

В чем причина переноса - об этом не сообщается.

Встреча Трампа и Зеленского

Напомним, что несколько часов назад стало известно, что Владимир Зеленский, судя по всему, уже прибыл в США.

По данным СМИ, на встрече с Трампом он намерен устранить разногласия по мирному плану.

В ходе общения с журналистами Зеленский сообщил, что на этих переговоров он обязательно будет поднимать вопрос территорий. В частности, стороны обсудят Донбасс и Запорожскую АЭС.

Также он анонсировал, что будут обсуждаться вопросы гарантий безопасности, военного измерения, план восстановление и последовательные действия.

Кроме того, Зеленский вместе с премьер-министром Канады и европейскими лидерами обсудили дипломатический трэк. После этого президент анонсировал, что после переговоров с Трампом, он проведет еще один разговор с европейскими лидерами.

