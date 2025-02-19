Зустріч США і Росії в Саудівській Аравії та візит Зеленського в Анкару: новини за 18 лютого

Тривали майже 5 годин. Що відомо про результати переговорів у Саудівській Аравії між США та РФ

У Саудівській Аравії завершилися переговори американської та російської делегацій. Зустріч закінчилася через 4,5 години.

РБК-Україна в матеріалі зібрало все, що відомо про результати переговорів США і РФ в Ер-Ріяді.

Зеленський провів зустріч з Ердоганом у Туреччині

Президент України Володимир Зеленський провів в Анкарі зустріч з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом.

Після переговорів глава української держави заявив, що жодній стороні не вдасться перемогти у війні за допомогою зброї.

РФ удосконалила ракети KN-23 від КНДР, вони стали точнішими при влучанні, - Буданов

Північна Корея і Росія посилюють військову співпрацю в різних галузях, і особливо в технологіях. Росіяни змогли вдосконалити північнокорейську ракету KN-23, заявив начальник ГУР Кирило Буданов.

"Ця співпраця досягає найвищого рівня і становить серйозну загрозу для міжнародного співтовариства", - сказав Буданов.

Зустріч Трампа і Путіна в Саудівській Аравії може відбутися наступного тижня, - Bloomberg

Зустріч президента США Дональда Трампа і російського диктатора Володимира Путіна може відбутися вже наступного тижня, повідомляє Bloomberg.

За даними видання, зустріч Трампа і Путіна могли узгодити російські та американські чиновники під час переговорів в Ер-Ріяді.

Зеленський переніс візит до Саудівської Аравії: причина пов'язана із зустріччю РФ і США

Президент України Володимир Зеленський вирішив перенести свій візит до Саудівської Аравії.

За словами глави держави, він не хоче "збігів" після сьогоднішньої зустрічі між російськими та американськими чиновниками.

У Китаї відреагували на чутки про пропозицію США відправити миротворців в Україну

Відправлення китайських миротворців в Україну є гіпотетичним питанням. Китай відмовляється коментувати відповідні чутки, заявив речник Міністерства закордонних справ КНР Го Цзякун.

Також він додав, що позиція Китаю щодо війни Росії проти України "завжди була справедливою".