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У Китаї відреагували на чутки про пропозицію США відправити миротворців в Україну

Пекін, Вівторок 18 лютого 2025 18:30
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У Китаї відреагували на чутки про пропозицію США відправити миротворців в Україну Фото: Го Цзякун, спікер МЗС Китаю (fmprc.gov.cn)
Автор: Іван Носальський

Відправлення китайських миротворців в Україну є гіпотетичним питанням. Китай відмовляється коментувати відповідні чутки.

Про це заявив спікер Міністерства закордонних справ КНР Го Цзякун, передає РБК-Україна з посиланням на Global Times.

У спікера під час брифінгу попросили прокоментувати чутки про те, що США нібито пропонують Китаю направити своїх солдатів до складу миротворчих сил в Україні після закінчення війни. Також у Го Цзякуна запитали, чи не розглядає Китай відправку миротворців в Україну.

"Ми не коментуємо гіпотетичні питання", - відповів він.

Також речник МЗС додав, що позиція Китаю щодо війни Росії проти України "завжди була справедливою".

Чутки у ЗМІ

Нагадаємо, раніше The Economist написало про те, що американські чиновники пропонують, щоб до складу миротворчої місії для України ввійшли не тільки європейські солдати, а й китайські та бразильські.

Видання стверджує, що віцепрезидент США Джей Ді Венс нібито заявив, що контингент, до складу якого входитимуть лише європейці, буде менш ефективним для стримування Росії.

Офіційного підтвердження таких чуток поки що не було.

До слова, раніше радник президента США з нацбезпеки Майк Волтц заявляв, що у Вашингтоні хочуть, щоб Європа відповідала за гарантії безпеки для України.

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